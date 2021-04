Obří loď ze Suezu v Šumperku či na Dlouhých stráních? Takto by to vypadalo

Redakce Redakce





Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, kdy uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Loď má 400 metrů na délku, podívejte se, kolik místa by zabrala na různých místech v Olomouckém kraji.

Kontejnerovou loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav, se podařilo uvolnit. Jaké místo by obří plavidlo zabralo na horní nádrži elektrárny Dlouhé Stráně? | Foto: evergiven-everywhere.glitch.me

Ever Given

délka 399,94 m

výška 58,8 m

rychlost 42.2 km/h Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte. Sesutou silnici u Hanušovic kraj zprůjezdní v červnu. Zatím provizorně Přečíst článek › Čtyřsetmetrová loď by se tak vešla například na horní nádrž elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách i na plumlovskou přehradu, jen tak tak třeba na zadní jezero olomouckých Poděbrad. Neproplula by ale Bečvou v Přerově a zabrala by úplně celé parkoviště u olomouckého Globusu. Stavba obchvatu Bludova začne do léta, pětina trasy povede po mostech Přečíst článek ›