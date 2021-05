Umělecká a reklamní agentura ARKS Plus už zahájila předprodej vstupenek na festival Šternberský kopec, který se výjimečně uskuteční poblíž starého startu Ecce Homo.

V pořadí 17. ročník se měl konat loni, nový termín byl stanoven na sobotu 24. července 2021.

„Změny jsou minimální. Místo kapely Doga vystoupí mladá skupina Pilot,“ prozradil ředitel agentury František Sviták.

Fanoušky dále potěší No Name, Ewa Farna, Ben Cristovao, UDG či O5 a Radeček.

Pořadatelé Šternberského kopce jsou přesvědčeni, že se akce uskuteční i s případnými omezeními. Rozhodne především počet lidí, kteří po rozvolnění budou moci areál navštívit.

„Předběžně jsme na všechny eventuality připraveni a uděláme samozřejmě maximum pro bezpečnost všech návštěvníků,“ ujistil František Sviták.

Při plánování počítá i se záložními variantami. Zájemci by se zakoupením vstupenky neměli otálet. Platí totiž i ty z loňska, a pokud by došlo k omezení kapacity, nemuselo by se na všechny dostat.

Kdyby byl festival i letos odložen, platnost již zakoupených vstupenek by se znovu prodloužila.

„O všem budeme informovat na webu akce i agentury a na sociálních sítích,“ uzavřel ředitel ARKS plus.

Festival Šternberský kopec

LétoFest: spíše nebude

Už loni se měl olomoucký LétoFest přestěhovat z parkoviště u Šantovky do areálu Korunní pevnůstky. Tam se má uskutečnit i jeho letošní náhrada. Pavel Vlašín, ředitel agentury Yashica Events, se ovšem přiklání k tomu, že srpnová akce nebude.

„Máme i variantu pro méně diváků, ale definitivně se rozhodne do 14. května. Loni jsme čekali do poslední chvíle, letos to dokážeme odhadnout dřív,“ řekl.

LétoFest, nejen ten v Olomouci, se pravděpodobně přesune na příští rok. Pavel Vlašín doporučuje sledovat sociální sítě nebo webové stránky festivalu. Kromě nového termínu se veřejnost dozví rovněž informace k výměně vstupenek.

LétoFest 2019 v Olomouci

Hrady: Jsme už pět minut po dvanácté

Nejistá je také situace okolo putovní akce Hrady CZ, která se v rámci každoroční tour koná v Bouzově. Naplánovaná je na 20.-21. srpna.

Organizátoři vyčkávají, jaké pokyny od vlády či ministerstva kultury zazní. Počítají s různými variantami a jsou připravení přizpůsobit se hygienickým, organizačním a technickým opatřením, ale krátí se jim čas.

„Obávám se, že jsme již tak pět minut po dvanácté. Musíme s dostatečným předstihem vědět, co se od nás žádá,“ reagoval promotér festivalu Michal Šesták s tím, že nutná opatření musejí dávat logiku i z ekonomického hlediska.

Hrady.cz na Bouzově 2018

Mezi potvrzenými účastníky Hradů CZ nechybí zpěvák Daniel Landa, písničkář Tomáš Klus nebo populární kapely Divokej Bill, Mig 21 a Rybičky 48.

V ceně aktuálně nabízených vstupenek je pojistka proti koronaviru. V platnosti zůstávají také "lupeny" z loňska, ty však u příslušné pojišťovny nelze zpětně dopojistit.

O zmírnění opatření v kultuře jedná tuzemská vláda tento týden. Rozhodnout by se mělo o povoleném počtu návštěvníků akcí a dalších restrikcích.