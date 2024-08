Zimní areál Skipark Filipovice, který patří do skupiny Fipox, je v provozu od roku 2008. Návštěvníkům nabízí lyžařské zázemí se servisem a dvě sjezdovky s celkovou délkou 2,6 kilometrů. Rekonstrukcí nyní prochází delší lanová dráha o délce devět set metrů.

„Po patnácti letech provozu sedačkové lanové dráhy jsme se rozhodli investovat do modernizace a zajištění pohodlnější a bezpečnější přepravy návštěvníků. Momentálně tak dochází k výměně páteřního zařízení sedačkové lanové dráhy, přičemž nová lanovka bude čtyřsedačková s krytou bublinou, která lidem zajistí ochranu před větrem nebo sněžením.

Přepravní kapacita se díky modernizaci zvýší z dosavadních 1 200 na 2 400 osob,“ popsal novinky provozovatel Miroslav Páral.

Nová lanovka kromě většího komfortu a zabezpečení slibuje také rychlejší přepravu. Skipark návštěvníkům nabízí i večerní lyžování, lyžařskou školu nebo snowpark s atrakcemi pro snowboardisty.

„Dlouhodobě se snažíme o to, aby byl náš areál ještě více atraktivní pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi. Více než čtyřicetimilionová investice do čtyřsedačkové lanovky je proto součástí našeho dlouhodobého závazku ke zlepšování a inovacím, které zvyšují spokojenost našich návštěvníků,“ dodal Tomáš Vavřík, výkonný ředitel skupiny Fipox, do jejíhož vlastnictví areál Skipark Filipovice spadá.

Areál ve Filipovicích je jeden z mála na severní straně Jeseníků. Oblast Filipovic modernizují společnosti ze skupiny Fipox dlouhodobě. V těsné blízkosti skiareálu se nachází horské Apartmány Filipovice, které v roce 2020 vybudovala developerská společnost Domoplan. Od poloviny příštího roku plánuje developer zahájit renovaci hotelu a restaurace Stará pošta nacházející se naproti skiparku.