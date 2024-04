Více než týden v regionu Jeseníků pracovali filmaři. Na hradě Sovinec a na Javornicku natáčeli scény nového provedení pohádky Zlatovláska. V kinech se má snímek objevit v lednu příštího roku.

Natáčení pohádky Zlatovláska v Rychlebských horách. | Foto: Se souhlasem Barbory Vávrové

Na Sovinci na Rýmařovsku strávili filmaři celý týden, od 15. do do 21. dubna. Scény pro novou Zlatovlásku vznikaly na pátém nádvoří, na horním hradu, v rytířském sále, v prachárně a v exteriérech v okolí hradu.

„Bylo to dlouhé, natáčeli i dvanáct hodin denně. Když má člověk možnost nahlédnout to zákulisí, bylo patrné, kolik neskutečné dřiny to dá. Patnáctisekundový záběr ve filmu se natáčel klidně na osmkrát a celé to trvalo i půl hodiny. Skláním se nad jejich profesionalitou, jsou to opravdu machři,“ vysekl filmařům poklonu kastelán Sovince Michal Koutný.

Tvůrci si Sovinec vyhlédli už v dobách natáčení pohádky Princezna zakletá v čase. Dokonce se na něm byli několikrát podívat, ale v tu dobu jim nezapadl do scénáře. Utkvěl jim však v paměti a pro Zlatovlásku to byla jasná volba.

„Sovinec je majestátní a umí být pocitově chladný a odtažitý. Prostě jasný hrad Jiříka. Asi by bylo lepší jej nazvat hrad království, odkud Jiřík pochází, protože samotný Jiřík je postavou vřelou a pozitivní. To se ovšem nedá říct o jeho králi, který je symbolem sobeckosti a je studený jako jeho hrad. Sovinec má v našem filmu vlastní barevnou paletu symbolizovanou studenými odstíny šedé či hnědé a je přímým uměleckým protipólem Zlatovlásčina květinového zámku,“ sdělil producent Viktor Krištof.

V pondělí 22. dubna se filmaři přesunuli do Rychlebských hor. Během jednoho natáčecího dne vystřídali tři lokality. „Nejdřív se u rybníku Pelnář v Uhelné natáčely scény putování pro Zlatovlásku a následně putování s ní. Pak jsme se přesunuli na Zálesí, kde natáčení probíhalo dost podobně. Byla tu však o poznání větší zima, všude byl sníh, což bylo dost nepříjemné,“ popsala Barbora Vávrová ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Poslední lokalitou, kterou v Rychlebech filmaři využili, byly Nové Vilémovice.

Některé scény z pohádky se budou natáčet i na dalších místech v Jeseníkách. Tvůrce hory zaujaly svou malebností a různorodostí. „Nalézají se zde překrásné lesy, louky a vodopády,“ poznamenal Viktor Krištof.

Celkově budou záběry ze Sovince, Rychleb a Jeseníků tvořit zhruba třetinu délky filmu, odhadem třicet minut.

Novou verzi pohádky na motiv příběhu Karla Jaromíra Erbena připravoval producent Boris Krištof už před lety s režisérem Václavem Vorlíčkem. Ten však v roce 2019 zemřel.

Za pomoci scénáristky Lucie Konášové se připravené podklady zrevidovaly, film se přeobsadil a přizpůsobil vkusu současného diváka. Z původně hudební pohádky se stala více dobrodružná vizuální podívaná s velkým důrazem na zvířata.

Pojítkem mezi verzí pohádky z roku 1973 a současnou je herec Petr Štěpánek. Tehdy ztvárnil ústřední postavu Jiříka, v současné verzi hraje krále, Zlatovlásčina otce.