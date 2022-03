„Jsem ráda, že se interaktivní výstava For Model při jubilejním dvacátém ročníku vrací do podoby, v jaké si ji návštěvníci oblíbili ještě před pandemií. Tým Výstaviště Flora Olomouc dělá vše pro to, aby byl letošní For Model co nejzajímavější a všichni si jej co nejvíce užili,“ uvedla předsedkyně představenstva výstaviště Eva Fuglíčková.

Lidl ve Wolkerově nebude, chystá nový market jinde

Autodráhy, vrtulníky, drony

Na akci dorazí desítky vystavovatelů a sběratelů zaměřených například na letecké modelářství a tak se návštěvníci mohou těšit na větroně, makety vrtulníků, civilních, vojenských i akrobatických letadel poháněných elektromotorem nebo spalovacím motorem. K vidění budou také takzvané volnočasové drony.

„Lodní modeláři přivezou plachetnice, ponorky a bojová plavidla. Expozici doplní plastikové a papírové modely automobilů a automobilových veteránů. Své místo na výstavě budou mít také autodráhy, modely stavebních strojů i kamionů,“ vyjmenovala manažerka projektu Lenka Weiserová.

Pořadatelé připravili společně s katedrou technické a informační výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého soutěž robotů.

K vidění budou sbírky papírových modelů, slabikářů, retro hraček, kočárků, figurek nebo sci-fi modelů a nebudou chybět ani ukázky 3D tisku v modelářské praxi.

Letní ForModel 2021

Rozborka kamery i modely z formely

Jednou z novinek je interaktivní expozice filmových a digitálních technologií, kamer, projektorů a televizní techniky nazvaná Od analogu po digital, která nabídne zajímavý doprovodný program.

„Návštěvníci si budou moci přímo na místě rozebrat profesionální techniku, a nahlédnout do útrob nejrůznějších kamer či počítačů,“ popsala manažerka projektu Lenka Weiserová.

K vidění budou rovněž RC modely sestavené ze stavebnice LEGO.

V modelářských dílnách si návštěvníci budou moci vyzkoušet lepení papírových modelů nebo práci s formelou, kterou používají animátoři při natáčení filmů.

Nohavicovi odmítli v Olomouci halu na koncert, univerzita jej tam nechce

Jubilejní dvacátý ročník akce For Model probíhá v pátek 18. a sobotu 19. března od 9 do 18 hodin, v neděli 20. března od 9 do 17 hodin.

Zájemci si už teď mohou na webu výstaviště koupit zvýhodněné vstupenky pro jednotlivce i rodiny s dětmi.

Občerstvit se lidé budou moci v gastrozónách nebo kinokavárně s klasickou filmovou projekcí.