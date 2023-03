VIDEO / FOTOGALERIE / Lodě, vláčky, letadla, auta, ale i tanky nebo panenky. Na olomoucké Výstaviště Flora od pátku lákají davy lidí. V pavilonech a jejich okolí se koná jedna z největších tuzemských akcí zaměřených na modely, sběratelství a také digitální technologie. Návštěvníci interaktivní výstavy For Model mohou vidět fascinující díla i sbírky desítek vystavovatelů.

Výstava For Model 2023 na olomouckém výstavišti Flora | Video: Tauberová Daniela

Velkým magnetem třídenní přehlídky je tradičně vodní plocha umístěná v pavilonu A, kde zakotvily plachetnice, ponorky a další bojová plavidla, které modeláři prohánějí po hladině. Nechybějí námořní bitvy doprovázené světelnými a kouřovými efekty.

„Ta ponorka, nebo co to je, ho úplně okouzlila. Rukávy můžu ždímat,“ usmívala se maminka tříletého chlapce, když spolu s dalšími diváky sledovali plavbu zmenšeniny armádního stroje.

V části věnované leteckému modelářství mohou fandové letadel obdivovat vznášedla všech možných kategorií. Také se zaposlouchat do rachotu jejich motoru. Burácí to i v expozici zmenšenin vojenské techniky, kde vystavovatelé předvádějí kousky s tanky na dálkové ovládání.

V hlavním pavilonu jsou také k vidění hračky, stavebnice nebo unikátní kolekce panenek v kočárcích a novorozeneckých postýlkách. Některá "mimina" vypadají jako živá.

Pozoruhodná je expozice 3D tisku RC modelů letadel a příslušenství pro modeláře, jež je letos rozšířena o 3D tištěná pohyblivá zvířátka. Na své si přijdou fanoušci autodráh. Ti si mohou na závodních tratích vyzkoušet rychlost plastových modelů.

Velkou pozornost v pavilonu A poutá téměř třímetrový model francouzské plachetnice Le Fleuron s 64 děly. Jeho stavba zabrala Petru Šebestovi z Klubu lodních modelářů Olomouc přes dva roky. Zkušený modelář se na výstavě pyšní i dalšími svými modely starých plachetnic, všechny o délce kolem dvou a půl metru.

Pavilon E zase nabízí zážitky příznivcům železnice.

„Není to Kosíř na tom kopečku? A ten tunel. Nádhera!“ oceňovali návštěvníci titěrnou modelářskou práci provedenou do absolutních detailů. Kolem rozměrných modelů bylo v tu chvíli plno a lidé si nadšeně fotili a točili projíždějící vlakové soupravy.

For Model 2023 potrvá do neděle 19. března. V sobotu je výstava otevřená do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.