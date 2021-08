Slavnostní otevření sportovního areálu u postřelmovské pískovny si nenechalo ujít zhruba jeden a půl tisíce lidí. Na trávník proti místní staré gardě vyběhla pražská Amfora.

„Obec Postřelmov hrající 1 A. třídu se může pochlubit zbrusu novým fotbalovým stadionem, který může závidět leckterý divizní celek,“ poznamenal zakladatel legendární Amfory Petr Salava.

K vymazlenému stadionu však vedla dlouhá cesta.

„První záměr postavit fotbalový areál na dnešním místě byl před sedmdesáti lety,“ řekl předseda TJ Postřelmov Alois Horák.

Do nynějška tak fotbalisté hráli na hřišti u závodu SUB, které jim ani obci nepatřilo.

„Pozemek jsme měli pronajatý. Bylo tam nevyhovující zázemí, dřevěné polorozpadlé budovy, do toho pozemku jsme nic nemohli investovat, navíc by malý. SUB Uherský Brod, který pozemek vlastní, nám navíc ani nechtěl prodloužit smlouvu. Pokud bychom neměli nový stadion, fotbal by v Postřelmově skončil,“ konstatoval Alois Horák.

Výhled na další hřiště i halu

Nový areál má kromě velkého fotbalového hřiště dvoupatrové šatny s bytem správce, vstupní budovu se zázemím a tribunu. Kromě velkého hřiště, které budou využívat pro soutěže i hasiči, je v areálu menší sportoviště pro nohejbal či volejbal.

Sportovní areál stavěla obec. Práce zahrnovaly dvě etapy, začaly v květnu 2019. Celkové náklady včetně projektu i interiérového vybavení dosáhly 65 milionů korun.

„Máme zažádáno o úvěr na čtyřicet milionů korun, ale kolik budeme ve finále čerpat, uvidíme. Možná tuto sumu nevyčerpáme celou,“ poznamenal starosta Postřelmova Jiří Pumprla.

Součástí areálu je rozvojová plocha, na níž může v budoucnu vzniknout tréninkové hřiště. V sousedství by mohla vyrůst hala, například nafukovací s jedním kurtem.

„Jsou to ale výhledy, zatím jsme se finančně vydali a současná podoba areálu musí pro začátek stačit,“ dodal starosta Pumprla.

Pozvedne společenský život

Alois Horák věří, že areál bude sloužit dalších padesát let.

„Udělal se proto podle moderních trendů, aby byl příjemný pro návštěvníky. Máme hodně mládežnických družstev, na zápasech se budou setkávat rodiče, je tam zázemí, klubovna. Teď se lidé v Postřelmově neměli přes léto ani kde pořádně setkávat. Zvyknou si chodit na mládežnické zápasy i na soutěže dospělých, dospělých máme dvě družstva. Nový areál v Postřelmově hodně pozvedne i společenský život,“ věří Alois Horák.