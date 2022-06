Do tradičního závodu na opravy a výrobu kolejových vozidel zavítaly davy lidí. Prohlédnout si mohli lokomotivy, jednotky a motorové vozy, na kterých zaměstnanci Parsu právě pracují.

K vidění tak byla například jedna ze dvou lokomotiv řady 381, kterou firma Škoda vyrobila pro slovenské dráhy, nebo elektrické jednotky RegioPanter a City Elefant hojně využívané na české železnici.

Druhou jmenovanou si mohli lidé projít, a to včetně stanoviště strojvedoucího. Vzdálenější oblasti rozhlehlého závodu pak mohli zhlédnout z paluby motorové jednotky RegioNova.

Tři výročí firmy

Firma si letos připomíná tři kulatá výročí. 75 let od položení základního kamene v té době Opraven Československých státních drah, 70 let od zahájení provozu a zároveň 50 let od dokončení areálu.

„Neustále ale budujeme a rozvíjíme se, v posledních letech pod křídly naší matky Škoda Transportation. V hale číslo dva budujeme naši největší investici za poslední roky, novou podvozkárnu. Spustit bychom ji chtěli během následujícího měsíce,“ řekl ředitel firmy Škoda Pars Aleš Měrka.

Železniční vozidla nebyla jedinými lákadly sobotní akce. Přímo v největší hale vystoupila zpěvačka Olga Lounová a podepisovali se šumperští hokejisté.

Na prostranství před závodem byly připraveny atrakce pro děti, namátkou skákací hrady, malování na obličej nebo jízda na koních.