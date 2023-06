Dnes slouží hlavně jako parkoviště, v budoucnu by se zde na čerstvém vzduchu mohli studenti učit i odpočívat, konat by se zde mohly porady či různá setkání. Řeč je o dvoře šumperského gymnázia. Na jeho obnovu věnovali dárci během jediného měsíce bezmála čtyři sta tisíc korun.

Vizualizace budoucí podoby dvora šumperského gymnázia. | Foto: Architektonická studie

Vnitroblok šumperského gymnázia dnes tvoří hlavně asfaltová plocha. V rohu se nachází stojany na kola a pár dřevěných lavic. Prostranství mezi budovami kdysi žilo mnohem pestřejším životem. Dlouhou dobu zde bývalo velké sportovní hřiště, část prostor sloužila jako botanická zahrada.

„Zástupci učitelů se shodli na tom, že je to nejakutnější prostor, který je třeba řešit. Máme zkušenosti z dob covidu, kdy se začalo na dvoře učit a ten prostor se více využíval, což přetrvalo. I my jsme začali být aktivnější v rámci akcí se školním parlamentem i mimoškolních aktivit pro studenty. Zjistili jsme, že ten prostor je skvělý, protože je ze všech stran uzavřený. Došli jsme k tomu, že by bylo dobré ho dát do pořádku,“ řekl zástupce projektu oživení gymnaziálního dvora Ondřej Hampl.

Loni na podzim představitelé iniciativy oslovili architektku Terezu Černou, absolventku gymnázia. Ta se svou kolegyní Adélou Varmužovou vypracovala dvě varianty řešení. Výsledkem byla v půli letošního května vizualizace možné budoucí podoby dvora.

Proměna vnitrobloku vyjde minimálně na jeden a půl milionu korun. Část peněz se podařilo Nadačnímu fondu při Gymnáziu Šumperk během uplynulých let uspořit. V květnu vypsal prostřednictvím portálu Darujme.cz sbírku. Vytyčil si cíl získat jejím prostřednictvím pět set tisíc korun.

Kampaň běží do konce června, ke středečnímu poledni 28. června věnovalo 175 dárců více než 370 tisíc korun.

Proměnu školního vnitrobloku podpořil mimo jiné absolvent gymnázia Ondřej Bank.

„Cílová částka v kampani je hodně motivační věc. Nebude stačit na kompletní uskutečnění projektu. Je to vstup, abychom mohli s realizací začít. Ještě řešíme možnosti získání prostředků od soukromých nadací, zkusíme oslovit spřátelené firmy nebo firmy v okolí. Sám jsem na výsledek sbírky zvědav. Věřím, že těch pět set tisíc vybereme,“ uzavřel Ondřej Hampl.