Obrovským úspěchem skončila pro žáky zábřežského gymnázia účast v nejvyšším kole celosvětové robotické soutěže First Lego League. V mezinárodním kole v australském Sydney vyhráli v konkurenci padesáti týmů z celého světa jednu z disciplín. Stačilo přitom málo a na cestu k protinožcům se vůbec nevydali.

„Šokovalo nás to. Nečekali jsme, že bychom mohli takto uspět. Když vyhlašovali vítěze a nevyhlásili nás v disciplíně výzkumný projekt, na který jsme byli nejvíc hrdí, brali jsme to tak, že je normální, že nejsme nejlepší. A najednou vyvolali Gyza. Byla to bomba,“ líčí vyučující zábřežského gymnázia Pavlína Horáčková. Do Austrálie jela s týmem jako pedagogický doprovod.

Soutěž First Lego League zahrnuje čtyři základní disciplíny. Dvě se týkají robotiky, další týmové spolupráce a výzkumného projektu. Právě v poslední jmenované disciplíně si Zábřežští nejvíce věřili. Svůj projekt zaměřili na úsporu energie při veřejném osvětlení.

Produktem týmu byl kamerový systém umístěný na sloupech veřejného osvětlení. Jeho součástí byl software schopný zaznamenávat pohyb na ulicích. Na jeho základě se lampy veřejného osvětlení rozsvěcely pouze na nezbytně nutnou dobu. Kromě finanční úspory může kamerový systém zdokumentovat i případnou kriminalitu na veřejných místech a navýšit tak bezpečnost v ulicích.

„Kamera je schopna detekovat, jestli to, co se na ulici pohybuje, je opravdu člověk. Studenti zavedli spolupráci kamer v celé síti. Systém předpokládá, kam chodec jde, a rozsvěcuje lampy před ním. Studenti si našli neuronovou síť a software naprogramovali přes tuto moderní technologii,“ poznamenává Pavlína Horáčková.

Výzkumným projektem Zábřežští porotu uhranuli, ale vítězství získali v disciplíně core values zaměřené na spolupráci celého týmu.

Sháněli peníze na poslední chvíli

Výjezdu se účastnilo osm studentů ve věku 14 až 18 let a dva dospělí. Chybělo přitom málo, a Zábřežští by do Austrálie vůbec neodletěli.

„Že jsme dostali jako druhý tým v republice pozvání, jsme se dozvěděli o velikonočním čtvrtku. Tým z Keplerova gymnázia z Prahy usoudil, že do Austrálie nepojede, protože je to drahé. Měli jsme hrozně málo času. Do dalšího pátku jsme museli zaplatit startovné 44 tisíc korun, celkové náklady na jednoho člověka vycházely na 55 tisíc. Na velikonoční úterý jsme svolali rodiče. Myslela jsem, že se dohodneme, že to nedáme, že je to moc peněz. V to úterý ale všichni obrátili, že peníze zkusíme sehnat a startovné máme zaplatit,“ vzpomíná Pavlína Horáčková.

Než se podařilo od sponzorů získat potřebnou sumu peněz, letenky zdražily a částka na jednoho účastníka se vyšplhala na 68 tisíc korun.

Gymnazisté na cestách strávili čtrnáct dní. Z Česka odlétali 25. června a vraceli se 8. července. Kromě samotné soutěže stihli spoustu dalších věcí.

„Levné letenky vycházely jen na určitá data. Na místě jsme byli o dva dny dříve. Jedna maminka se přes Facebook kontaktovala s českou komunitou v Sydney. Jedna dívka tam studuje na prestižní dívčí škole. Dovolili nám přijet k nim a trénovat,“ říká Pavlína Horáčková.

„Ocitli jsme se v britsky orientované škole, mají tam koně, množství venkovních hřišť. Příjezd do školy byl lemován velkými stříhanými stromy, všude bíle natřená zábradlí, anglikánské budovy. Děcka říkala, že je to jak z Harryho Pottera,“ líčí pedagožka.

Velké přivítání po 41hodinové cestě

V Sydney rovněž existuje česko-australská sobotní škola, kde se česky učí děti přistěhovalců. Její ředitelkou je absolventka zábřežského gymnázia. Její manžel, rodilý Australan, Zábřežské provedl po večerním Sydney. Absolvovali rovněž procházku kolem útesů, koupání v moři nebo návštěvu českého generálního konzulátu, kde se setkali s českými diplomatkami. „Výjezd byl nakonec o dost širší, než jsme si představovali,“ podotýká Pavlína Horáčková.

Do mezinárodního kola soutěže First Lego League se Zábřežští dostali vůbec poprvé. Poprvé také dosáhli tak významného úspěchu. Po jednačtyřicetihodinové zpáteční cestě se jim na letišti v Praze i v Zábřehu dostalo velkého přivítání.