Vepřová pečeně s kostí za 110 korun a krkovice za 115. Kromě nejčerstvějšího masa z vlastní produkce jsou v nabídce výrobky farmářů z okolí, a to mléko a mléčné výrobky, vejce, pečivo nebo zelenina a ovoce. Zájem je obrovský. Hanácký grunt, prodejnu, kterou v tomto týdnu otevřelo ZD Unčovice, berou místní i přespolní útokem.

O novou prodejnu Hanácký grunt v Unčovicích je velký zájem. | Video: Tauberová Daniela

„Maso je tak krásné a za dobrou cenu. Všechno čerstvé,“ chválila nabídku Hanáckého gruntu paní Marie. Seniorka si ve čtvrtek ráno přijela nakoupit na kole z nedalekých Mezic, části Nákla. „Budu sem jezdit. Stojí to za to. Z Mezic to není daleko,“ usmívala se spokojeně čiperná sedmdesátnice.

Vedle čerstvého masa, které se k zákazníkovi dostane den po porážce, a vlastních masných výrobků v podobě tlačenky, paštiky, jitrnicového prejtu, ovaru či sádla nabízí ZD Unčovice v prodejně také produkty výrobců z okolních obcí. Na pultech najdou zákazníci mléko a mléčné výrobky ZD Senice na Hané či čerstvou zeleninu z Unisadu z Medlova-Králové.

„Děláme vepřové maso, hovězí a lákalo nás vyzkoušet si také prodej. Zároveň jsme chtěli dát prostor ostatním kolegům a našim partnerům z regionu, aby si zákazník, když k nám přijde, mohl nakoupit co nejširší sortiment a nemusel objíždět jednotlivé farmy. V prodejně tak najde například mouku a těstoviny z Malitasu, z naší pšenice, cukr z naší cukrové řepy, hořčici firmy Pikant, které dodáváme naši hořčici,“ přiblížila koncept prodejny předsedkyně představenstva ZD Unčovice Milada Měsícová.

VIDEO: Předsedkyně představenstva ZD Unčovice Milada Měsícová představuje prodejnu Hanácký grunt

V Unčovicích, místní části Litovle, obchod chyběl. Místní byli odkázáni na pojízdnou prodejnu nebo museli za nákupem cestovat do Litovle. Osadní výbor již delší dobu apeloval na město, že kamenná prodejna je v této jedné z největších litovelských místních částí potřeba. Zemědělci tak vytrhli městu trn z paty.

„Unčovice se jako mnoho dalších malých obcí potýkají s problémem zrušeného obchodu. Zajíždí sem pojízdná prodejna, která stojí peníze a nemůže nabídnout sortiment, který lidé nově najdou v Hanáckém gruntu, kde jsou i ceny velmi příznivé,“ reagoval starosta Litovle Viktor Kohout.

„Za město jsme nadšeni, že se toho chopilo ZD Unčovice a jsme rádi, že zájem o prodejnu je skutečně mimořádný. Přejeme jim, aby vydržel dlouhodobě," dodal starosta.

Otevřením obchodu aktivity zemědělců v Unčovicích nekončí. Před prodejnou plánují ve spolupráci s městem, které vlastní pozemky, vybudovat zázemí pro zákazníky a kolemjdoucí v podobě posezení a herních prvků pro děti.

„Vzniknout by mohlo místo setkávání místních občanů, ale i přespolních. Vnímáme, že zejména starší lidé nemají, kde se potkávat. Venku před obchodem si budou moci dát kávu, zákusek a povykládat,“ nastínila záměr Milada Měsícová.

Prodejna Hanácký grunt je otevřena šest dní v týdnu. V pracovních dnech je v současnosti v provozu od 8 do 17 hodin, s hodinovou polední pauzou od 13 do 14 hodin, v sobotu si mohou zákazníci nakoupit v době od 8 do 12 hodin.