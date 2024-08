Tradiční Pivovarské slavnosti v hanušovické Holbě se v sobotu 31. srpna ponesou v duchu oslav 150. výročí od založení pivovaru. Nabídnou skvělou muziku, spoustu zábavy a zlatavého moku. Deník zjišťoval, kolik na oslavách zaplatíte za pivo a jak je to s dopravou na místo.

Asi nejvíce bude návštěvníky zajímat, kolik dají za půllitr zlatavého moku. Bude to 40 korun, což je v dnešní době už velmi lidová cena.

„Na čepu se návštěvníci mohou těšit na tato piva z produkce Holby: Horská 10, Šerák 11, Keprník 12, Jubilejní ležák ke 150 letům pivovaru Holba, jehož slavnostní narážení proběhne na hlavní stagi, Holba Nealko neochucené a z programu Sládkův tip to bude aktuální speciální pivo Hořký pomeranč,“ sdělila mediální zástupkyně pivovaru Holba Jana Bartáková.

Více k letošním Pivovarským slavnostem najdete zde:

Dobrou zprávu mají z Hanušovic i pro ty, co přijedou autem. Dopravu od Jeseníku a Králík přes město totiž nyní komplikuje uzavírka Hlavní ulice, která je průtahem od Šumperka a Rudy nad Moravou směrem na Jesenicko a Králicko.

„V den konání Pivovarských slavnostní je s vedením města domluvené, že bude celé město Hanušovice pro návštěvníky průjezdné,“ přišla s dobrou zprávou Jana Bartáková. Řidiče přijíždějící ze severu a západu by totiž jinak čekala mnohakilometrová objížďka. I tak pro ně ale bude lepší zaparkovat v horní části města a na místo akce dojít.

Organizátoři totiž předem upozorňují, že počet parkovacích míst je omezený. „Doporučujeme na akci dorazit s dostatečným předstihem a prosíme, aby návštěvníci dbali pokynů Policie ČR,“ vyzvala Jana Bartáková.

Pokud dojedete na kole, budou pro vás připravené stojany před vjezdem do areálu. Úplně nejlepší volbou je ale i vzhledem k charakteru akce využít veřejnou dopravu. Z vlakového nádraží, kam každé dvě hodiny přijíždějí spoje ze Šumperka, Jeseníku, Zábřeha (a Olomouce) a třikrát denně i z východních Čech, je to do pivovaru jen kousek. Nejbližší autobusovou zastávkou je Hanušovice, viadukt.