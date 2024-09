Do oblastí postižených povodněmi přijel i prezident Petr Pavel.

Po poledni zamířila Eva Pavlová do sousedního Jindřichova, kde prožila část dětství. „Chtěla vědět o problémech, které před zimou máme. Prošli jsme část Rakousko, byli jsme u hřiště,“ zmínil starosta Jindřichova Radek Schwarzer.

„Ráda bych touto cestou vyzvala všechny, kteří by chtěli finančním darem přispět na obnovu měst a obcí po povodních, aby využili jejich transparentní účty. Tímto způsobem bude zajištěna přímá a konkrétní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba,“ uvedla Eva Pavlová. Sama do regionu přivezla ve spolupráci s Diakonií Broumov materiální pomoc.

Hned v úterý 17. září navštívil Bohumín, Krnov, Mikulovice a Jeseník. Cestu předem neavizoval, aby nezatěžoval složky integrovaného záchranného systému.

Prezident Pavel ocenil solidaritu lidí a soudržnost obyvatel České republiky. „Ať už se jedná o sousedskou pomoc od vedle nebo dobrovolnickou z druhé strany republiky, plné nasazení složek integrovaného záchranného systému a Armády ČR nebo spolupráci starostů a hejtmanů bez ohledu na politické strany. To vše dokazuje, že když se jako národ dostaneme do úzkých, dokážeme si navzájem pomáhat. Přeji si, ať nám to vydrží. Je totiž jasné, že obnova po povodních bude trvat měsíce a možná i roky,“ uvedl.