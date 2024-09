Velká voda za sebou v Hanušovicích nechala spoušť. Vraky aut, které v neděli plavaly mezi domy a garážemi, byly v pondělí z ulic již odklizené. Největší škody voda zanechala v dolní části ulic Sportovní a Hlavní. Zcela smetla fotbalové hřiště. Na hrací plochu spojený proud řek Moravy a Branné nanesl kamení, před budovu klubu pak obrovskou hromadu kmenů.

Asi největší škody Morava napáchala na sídlišti Na Holbě. Své koryto si prodrala až k některým panelákům. Proud lízal základy dvou domů.

Před žlutorůžovou kostkou postávali v pondělí odpoledne starší manželé. „Prý se tam svítí, ale na dveřích je pořád cedulka nevstupovat. Babička už chce jít domů, tak jsme mysleli, že když už jde elektřina a teče voda, že by tam mohla. Ale nevíme, jestli dovnitř může, nebo ne. Tak zavolej Tomíčkovi, máš na něho číslo!“ vyzývá paní svého muže.

Babičku evakuovali v sobotu v podvečer před příchodem největší vlny. „Bydlíme nahoře, kde voda vůbec nehrozila. V neděli ve čtyři ráno pak evakuovali z paneláku všechny zbylé lidi,“ dodala žena.

Morava se k domu prodrala i při velké povodni před 27 lety

„V sedmadevadesátém to bylo podemleto, takže je v základech napuštěno 150 kubíků betonu. Voda se tak nedostala pod barák,“ říká její muž.

Proud Moravy přemístil koryto i pod okna domu číslo 490. O zábradlí balkonu bytu v prvním podlaží se opírá starší muž. Novinářské návštěvě ochotně ukazuje, kam až sahala voda. Přízemní byty jsou o půl patra výše než okolní terén, sklepy však Morava zaplavila téměř po strop.

„Když šla voda, otevřel jsem hlavní vchod. Hasiči mě ještě pochválili. Vedle to nechali zavřené a budou tam mít víc bláta. Kdyby nám tu po minulé povodni neudělali injektáž základů, tak barák spadl,“ míní muž.

Obával se, že následky povodně budou horší. Důležité je, že vydržel most spojující obě části sídliště. „V sedmadevadesátém uplavalo ze stolárny dřevo a se stromy se zaseklo o most. Voda se rozlila všude a most se zbortil. Teď už nám pustili elektriku, studená voda teče, ale bude tady práce jak sviňa,“ rozhlíží se po okolí.

S úklidem v Hanušovicích pomáhali v úterý i vězni. „Využili jsme nabídku vězeňské služby. Dnes v Hanušovicích operuje osm odsouzených z věznice Mírov. V záloze máme možnost dalších dvaceti odsouzených z vazební věznice Olomouc,“ řekl velitel šumperského územního odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karel Ondruch.