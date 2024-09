Ještě kolem osmé ráno se řeka Morava v Hanušovicích držela v korytě. Centrum města chránila hráz. Dopoledne ji však voda překonala a zaplavila většinu města.

Podle starosty Marka Kostky přišla povodňová vlna během deseti minut. „Jsme úplně odříznutí od světa, ani se nemůžeme nikoho dovolat. Přívalová vlna přišla tak rychle, že jsme ani nestihli opouštět ta místa, která jsme v té době zrovna evakuovali,“ řekl v dopoledních hodinách Českému rozhlasu.

Řada lidí se nestihla evakuovat. Někteří postávali ve vyvýšených vchodech bytových domů, jiní museli vylézt na střechy.

„Hrklo to okolo půl deváté. Nastoupalo to během půl hodiny, pak už jsem málem nevyjel autem. Hlavním korytem už šlo tolik vody, že to přeteklo přes. Během poslední hodiny to stouplo o dvacet centimetrů,“ řekl v poledne obyvatel rodinného domu u nádraží, který utekl oknem na střechu terasy.

Kolem poledne přijeli Hanušovickým na pomoc hasiči od Šumperka. Člun museli přenášet v rukách po železničním mostě, to byla jediná přístupová cesta do centra. Stoupající řeky v té době zalévaly kolejiště místního nádraží.

Hanušovice leží na soutoku tří řek. Na Branné platil v neděli dopoledne extrémní stupeň nebezpečí, na Krupé třetí a na Moravě nad městem druhý povodňový stupeň. V Jeseníkách přestalo pršet a řeky by měly postupně klesat.