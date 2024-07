Hanušovická radnice plánuje lidem, kteří se stanou členy družstva a zároveň budou v Hanušovicích trvale žít, na nájem sedm let přispívat několika tisíci korunami měsíčně. Zřídí kvůli tomu speciální dotační titul. Peníze do něj získá z prodeje pozemku a projektu H-Blok družstvu.

V ideálním případě by práce na inženýrských sítích mohly začít už letos před zimou, příští rok na jaře by mohla začít samotná výstavba. Maximální doba výstavby by neměla překročit rok a půl. „Chtěli bychom, aby se tu v roce 2026 dalo bydlet,“ doplnil starosta Kostka.

Na místě bývalé textilky Slezan v Hanušovicích se rozkládá velká travnatá plocha. Za pár měsíců by mohly vpravo od hlavní brány do areálu začít růst první dva nízkoenergetické bytové domy.

Konkrétně zrušili veřejnou soutěž na partnera, který by dům s padesáti byty postavil.

Město soutěž zrušilo kvůli výši úroků bankovních úvěrů a cenám stavebních materiálů. Oboje v době, kdy se soutěž konala, prudce rostly. Ceny bytů by se vyšplhaly tak vysoko, že by nebyly pro lidi dostupné, což by popřelo smysl celého záměru.

„Nabídka na realizaci, kterou jsme obdrželi od vítěze soutěže, byla i po přepracování příliš vysoká a nebyla by výhodná pro obyvatele. Cena je z našeho pohledu nepřijatelná, a proto se tento projekt aktuálně zastavuje,“ řekla tehdy starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Dům měl vzniknout na atraktivní pozemku naproti marketu Albert pár minut chůze od centra města. Záměr byl postaven na tom, že město poskytne právo stavby na tomto pozemku. S partnerem, který měl vyjít z dnes už zrušené soutěže, mělo založit družstvo.

To by na parcele vybudovalo bytový dům, náklady na stavbu by nesl vybraný družstevní developer. Úkolem družstva by bylo během výstavby sehnat družstevníky, kteří budou v domě bydlet. Ti by následně byty několik desítek let spláceli.