Hanušovice získají náměstí, spoustu zeleně i novou dominantu

Parkoviště před supermarketem. To je místo, kde se nejčastěji potkávají lidé v Hanušovicích. Městu chybí přirozené centrum. To by se mohlo postupně začít měnit.

Současná podoba ulice Hlavní a středu Hanušovic. | Foto: Deník / Petr Krňávek