„Život nám do cesty postavil tvrdou zkoušku. U Šimonka se zjistila aplastická anémie. Hledáme vhodného dárce pro našeho milovaného chlapečka," napsala maminka Kristýna Káňová.

Z více než sta tisíc lidí registrovaných v Českém národním registru dárců kostní dřeně se vhodný dárce nenašel. Pomoci může každý, kdo řady ochotných lidí rozšíří. Náborová akce se uskuteční i v Šumperku.

Šimonek z Babic inspiroval ke vstupu do registru dárců kostní dřeně.Zdroj: Xenie Mráčková

„Akci pořádáme, abychom upozornili na to, že registr existuje a aby si lidé uvědomili, že pro některé nemocné je transplantace kostní dřeně poslední nadějí k vyléčení. Bez nových dobrovolníků není možné najít pro všechny nemocné správného dárce. Čím více dobrovolníků bude, tím větší šanci na vyléčení onkologičtí pacienti mají. Nejedná se pouze o Šimonka, ale o řadu dalších dětí i dospělých, pro které se doposud nenašel vhodný dárce,“ uvedla Marcela Kučerková, referent marketingu AGEL Transfúzní služby.

Speciální akce se koná poslední červencovou středu od 12 do 16 hodin. Uchazeč musí být ve věku osmnáct až pětatřicet let, zdravý, musí vyplnit dotazník a nechat si odebrat vzorek krve.

„Od rozhodnutí přidat se k nám často mladé lidi odrazuje strach z bolesti. Obavy jsou to ale zbytečné. Aktuálně existují dvě metody odběru kostní dřeně (krvetvorných buněk). Klasickou metodou je odsátí dřeně jehlou z kosti pánevní. Dárci pocit po tomto odběru přirovnávají k tomu, jako kdyby je někdo zezadu nakopl. Druhou novější metodou, jak můžeme krvetvorné buňky získat, je separací z krve. Je to velmi podobné darování plazmy, jen delší. U tohoto typu odběru můžeme mluvit o ztrátě pohodlí na 3 až 4 hodiny,“ sdělila manažerka Českého národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.

Každý zájemce je ceněn

Zájemci o vstup do Registru mohou přicházet do prostor šumperské transfuzní služby každou středu od 10 do 11 hodin.

"Vážíme si každého, kdo má zájem pomáhat. V posledních „covidových“ letech se bohužel výrazně snížil počet registrovaných, “ doplnila Marcela Kučerková, referent marketingu AGEL Transfúzní služby.

Český národní registr dárců dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk, výzkum a inovace lékařského vybavení. Přestože je v registru už přes 100 000 dobrovolníků, stále pro každého cca čtvrtého pacienta lékaři dárce nenajde