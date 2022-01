„Chata nějakým způsobem prosperovala a žila jen z toho, jak si na sebe vydělala. Ale větší investice do ní nešly. V dnešní době by chtěl každý chatu v nějakém standardu a ten už teď nesplňuje. Je třeba do ní zainvestovat. A teď je otázka, jestli postačí opravit jen něco. Je vypracována i studie na kompletní rekonstrukci,“ řekl Pavel Grünwald, ředitel Základní školy Mlýnský Mohelnice, která chatu spravuje.

V rámci kompletní rekonstrukce by měl proměnou projít celý objekt od oken a zateplení přes rozvody, vytápění, hygienické zázemí až po venkovní hřiště a parkovací plochu.

„Není záměr udělat z chaty pětihvězdičkový penzion. Pořád by to měla být horská chata, ale s vybavením pro jednadvacáté století. Pokud se do rekonstrukce půjde a město na ni prostředky najde, může to být opravdu zajímavý objekt. Oblast, kde leží, je velice turisticky žádaná,“ poznamenal Pavel Grünwald.

Rekonstrukce za 30 milionů

Podle studie by rekonstrukce chaty měla vyjít na třicet milionů korun. Mohelničtí zastupitelé budou na některém z nejbližších zasedání rozhodovat, zda vypracovat projektovou dokumentaci s rozpočtem. Ten by náklady na rekonstrukci upřesnil. Rozhodovat se budou mimo jiné na základě kalkulací, které vyčíslí, jak se odpisy po rekonstrukci promítnou do ceny ubytování, komerčního i pro školy.

„Pokud kalkulace dopadnou špatně, někteří zastupitelé jsou rozhodnutí opravovat i tak. Jiné to ovlivní a řeknou prodat. Rozhoduje se mezi tím, jestli chatu opravit a provozovat, nebo prodat,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Co s hájovnou lišky Bystroušky?

Chata v Moravském Karlově není jediným mimoškolním objektem, který by měl sloužit vzdělávání. Mohelničtí zastupitelé v roce 2018 schválili záměr edukativní činnosti na statku Střítež. Ten leží v městských lesích mezi Studenou Loučkou a Vranovou Lhotou.

Do oprav hájovny spojené s příběhem legendární Lišky Bystroušky město mezi lety 2015 a 2020 nainvestovalo pět milionů korun. Šlo zejména o opravu krovů a střechy. Další v pořadí je odvodnění objektu.

V prosinci 2020 měli zastupitelé na stole návrh, kterým by svou podporu edukativnímu záměru vzali zpět. Nakonec o něm nerozhodli a daný bod z jednání stáhli.

Do hájovny lišky Bystroušky už nezatéká, sloužit má vzdělávání

Záměr za zhruba třicet milionů korun počítal s kompletním opravou statku. Částečně by poté sloužil jako muzeum, částečně pro turisty, ale zejména pro vzdělávání. Školáci by sem jezdili na exkurze zaměřené na lesnictví a životní prostředí.

Statek na Stříteži má však několik hendikepů. Jedním z nich je poloha, nachází se na odlehlém místě. Není na něj rovněž přivedena elektřina.