Nápis na ceduli u šumperského baru Dakota hlásal, že předzahrádka má otevřeno už od devíti hodin ráno. Před polednem tu seděla dobrá desítka hostů, kteří přišli posedět a na něco k pití.

„Já bych si tak dala pivo!“ řekla při pohledu na stolky s pivem toužebně mladá žena procházející kolem.

Na třetinku si do sportbaru v Domě kultury zašla starší žena.

„To víte, že jsem se těšila. Nejsem žádný pivař, ale od jara do podzimu si pivo dám. Museli jsme teď domů kupovat lahvové, ale čepované je čepované,“ zhodnotila za souhlasného pokyvování svých spolustolovníků.

Co je k vidění v muzeu?

Po dvou měsících otevřela i muzea. V tom šumperském v pondělí instalovali výstavu Šumperský sen Georga Bergera, která bude mít premiéru 12. května. Podle návrhu tohoto vídeňského architekta vzniklo v Šumperku devatenáct budov. Kromě divadla a radnice to byla například řada zdejších vil.

„Zahájení výstavy jsme původně plánovali před Velikonocemi, ale všechno se muselo pozdržet. Doufáme, že výstava návštěvníky potěší, protože je to bezpečná cesta za kulturou. Tady určitě velké skupiny lidí nehrozí, všichni si ji mohou v klidu prohlédnout. Myslím, že všichni jsou po kultuře vyprahlí,“ poznamenala autorka výstavy Kristina Lipenská.

K vidění je v šumperském muzeu i výstava snímků šumperského fotografa Josefa Pavlíčka, výtvarných děl Aleny Crhonkové a interaktivní dětská Herna plná přírody. Všechny šumperské muzeum prodloužilo.

I kina promítají

Po nucené pauze přivítá v pondělí večer první diváky šumperské kino Oko. Na film V síti si v předprodeji koupilo lístek dvaadvacet diváků. Maximálně se jich do sálu vleze devadesát šest.

„Otevřeno budeme mít co nejdříve před promítáním, předpokládáme, že návštěvníci budou chodit postupně. K dispozici máme bezkontaktní dávkovač dezinfekce. Všechno budeme mít vydezinfikované. Máme vždy jednu řadu volnou, v řadách k prodeji budou rozestupy. Promítáme jednou denně, abychom omezili kontakt mezi lidmi. O víkendu budeme mít dvě představení, mezi nimi vydezinfikujeme kliky, madla a podobně,“ popsal hygienická opatření ředitel kina Oko Kamil Navrátil.

Dezinfekčními a ochrannými pomůckami kino dobře zásobovalo město, které je jeho zřizovatelem.

„Nic nebyl problém sehnat, problém rozjezdu je spíše mentální. Nevíme, jak budou lidé chodit. Ve filmovové branži si ale všichni uvědomují, že čím dříve se to rozběhne, tím lépe. I kdyby ze začátku chodilo je pár diváků, hlavně ať to nějak funguje, abychom se dostali do normálu,“ uzavřel.