Hostinec Na Lapaču nešlo v Rudě nad Moravou přehlédnout. Stával v zatáčce hlavní silnice v centru obce přímo pod kostelem. Na místě staré budovy se dnes nachází prázdné prostranství.

„Zbourali to v červenci a hodlají tam někdy v září začít stavět. Kdy to ale mají mít hotové, to nevím,“ řekl muž z domu v sousedství.

Podle místních i starosty obce by se měl na místě bývalé hospody nacházet market Hruška. Jednatelka této společnosti informaci nepotvrdila ani nevyvrátila.

„V současné době nemůžeme vám poskytnout konkrétní informace. Vše je ve stadiu jednání,“ uvedla Jana Škrabalová.

V hostinci Na Lapaču se před sedmi lety odehrál kriminální čin s tragickým koncem. V srpnu 2013 zde číšník Karel Kašpar pobodal hosta, důvodem měl být spor o vyplacení výhry z automatu.

Podle rozsudku číšník hosta napadl dvakrát, mezi jednotlivými útoky se vrátil do hospody a obsluhoval.

Napadený stihl zavolat své známé o pomoc, než jej ale policisté našli, byl mrtvý. Krajský soud poslal číšníka na šestnáct let do vězení.

Číšník měl v minulosti psychické potíže. Podle štamgastů ale šlo o bezproblémového muže, který se k návštěvníkům hospody choval ochotně. Nešťastnou událost si ani s odstupem neuměli vysvětlit.

„Nikdy jsem neviděl, že by byl s nějakým hostem v konfliktu. Byl spíš kliďas. Někdy jsme ho zlobili, když jsme říkali, že je pivo hnusné. Ale nijak se nerozčiloval, jen vždycky přepnul televizi," řekl v roce 2014 svědek při líčení před krajským soudem v Olomouci.

Soud tehdy dlouho řešil, proč se muž, který nebyl dosud trestán a byl zcela bezkonfliktní, zachoval takto agresivně. Znalci na těle mrtvého napočítali dohromady jedenáct ran způsobených nožem. Hluboké byly až osmnáct centimetrů.

Psycholog Adam Suchý před soudem v roce 2014 uvedl, že číšník v sobě po celý život v sobě zadržoval pocity.

„Byl to zkrat. Když to překročilo určitou hranici, šly emoce ven zcela iracionálně," uvedl. Na stavu číšníka se mohla podepsat i vyčerpanost z práce.

Od útoku do současnosti byl hostinec dlouhou dobu uzavřený. V poslední době byla budova na prodej.

„Majitelé ho prodávali rok, možná dva,“ poznamenal starosta Rudy nad Moravou Bronislav Drozd.