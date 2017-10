Hotel Sport se prodávat nebude, investor odstoupil

Zmařená šance. Tak označují radní plánovaný prodej ubytovny Sport, která je součástí komplexu zimního stadionu. Zájemce, který chtěl zchátralý objekt odkoupit, od svého záměru odstoupil.

Šumperský hotel Sport. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Krňávek

Důvodem je odpor proti tomuto záměru ze strany některých zastupitelů a občanů. Investor prý boj proti štvavé kampani nemá zapotřebí a své plánované aktivity přesune jinam.

Na internetu se před několika týdny objevila petice, v níž aktivisté žádají zastupitele, aby prodej Sportu zatrhli. Podepsalo jí patnáct občanů.

„Již v roce 2015 bylo plánováno regenerační a relaxační centrum, které by využívali sportovci a široká veřejnost. Dále byl i záměr na obnovu sportovního lékařství, které mělo v Šumperku tradici a teď se musí dojíždět do Mohelnice nebo Olomouce. Bohužel se to nepovedlo, protože představenstvo PMŠ tomuto záměru nechtělo dát zelenou. Důležité je se o tento objekt starat a rozvíjet ho,“ uvádí iniciátor petice Ladislav Sebök.

V plánu byla velkorysá modernizace

Podle šumperského místostarosty a předsedy představenstva Podniků města Šumperka Tomáše Spurného je velká škoda, že z prodeje sešlo. Zájemce, společnost MAPO finance, která je napojená na šumperskou nemocnici, totiž chtěla služby pro sportovce rozšířit a hotel navíc velkoryse modernizovat. Zamýšlela do něj navíc umístit odborné ambulance zaměřené například na dietologii a fyzioterapii.

Prodejem by navíc město získalo peníze, za které by bylo možné vybudovat nové šatny a zázemí pro hokejové oddíly. To je nyní v hodně špatném stavu.

Ztrátový provoz

„Naše podmínka prodeje byla, aby zůstaly zachovány služby pro hokejové fanoušky, to znamená restaurace i pivnice. Firma se vším souhlasila. Byla to velká šance pro šumperský hokej. Mohli jsme ušetřit velké miliony,“ konstatoval Tomáš Spurný.

Ubytovna s restaurací a pivnicí je ve vlastnictví Podniků města Šumperka. Provoz městská firma vede sama již několik let, ale je značně ztrátový. Žádného nájemce se kvůli tomu sehnat nepodařilo. Město objekt ročně musí dotovat půl milionem korun. Panelákový objekt je už navíc značně „za zenitem“ ve špatném stavu je například střecha, rozvody a problém je i značná energetická náročnost.