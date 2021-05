Lákadlem bude zastřešená vyhlídka na město, která se již rýsuje na místě bývalého skleníku. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.

„Původní skleník, kde se dříve pěstovala zelenina pro hradní kuchyň, se shodil a vzniká nová pergola. Půjde o částečně otevřený altán s posezením. Počítá se i s vodním prvkem a vyžitím pro děti. Vznikne pískoviště, kolotoč, houpadla,“ vyjmenovává kastelánka Helena Gottwaldová novinky, na které přispělo město částkou přes 100 tisíc korun.

Vylepší i předhradí

Stavební ruch v těchto dnech panuje i na dalších místech největší zelené plochy ve Šternberku. Dělníci obnovují okružní stezku a dokončují kamenné schodiště.

„Někdejší pěšina bude mít podobu mlatové cesty. Na původní přístupové cestě k hradu bude kamenná dlažba,“ ukazuje kastelánka.

Rekonstrukce zahrnuje opravu zpevněných ploch a odpočívadel, vybavení parku mobiliářem v podobě laviček, košů či stojanů na kola.

„Vznikla rovněž kamenná zídka, která zpevňuje svah za hradním komplexem,“ zmiňuje Gottwaldová.

Rozsáhlý projekt obnovy hradu „Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a podhradí“ odstartoval v prosinci 2019.

Kromě rekonstrukce lesoparku zahrnuje i předhradí při vstupu do hradního areálu. „Strážní domek a šatlavu,“ upřesnila kastelánka.

Po opravě bude strážní domek sloužit k prodeji vstupenek, suvenýrů, jako informační centrum, odpočinkový i expoziční prostor.

„V šatlavě vznikne lapidárium,“ lákala Helena Gottwaldová.

Nové WC

Obnova se týká i technicky ojedinělé stavby ledovny. Bude součástí prohlídkové trasy, která provádí návštěvníky po technickém hradním zázemí.

„Jedná se o trojplášťovou budovu, do níž se navážel led, který se nasekal na řece či rybníku a sloužil v hradní kuchyni k chlazení potravin a nápojů,“ ukazovala kastelánka nejchladnější místnost v areálu.

Mezi ledovnou a lesovnou budují stavbaři nové sociální zařízení.

„Vzhledem k tomu, jak areál prokoukne, očekáváme více návštěvníků a další WC je potřeba,“ poznamenal kastelánka.

Opravy do konce roku

Rekonstrukce předhradí a lesoparku je naplánovaná do konce letošního roku. Náklady se blíží 60 milionům korun.

V příštích letech by správa hradu chtěla nechat opravit původní sýpku u hlavního vchodu. Pokud se podaří získat finance, rekonstrukce by se mohla uskutečnit po roce 2023. Investice by se pohybovala kolem 35 milionů korun.

Státní hrad Šternberk byl založen v polovině 13. století. Původně se jednalo o obranné středověké sídlo. V průběhu času byl hrad několikrát přestavován a jeho současná podoba je z druhé poloviny 19. století.