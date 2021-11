Mauzoleum rodu Kleinů v Sobotíně začala obec opravovat před několika lety. Nejprve vstupní schodiště a podestu, na níž stojí kaple a která zároveň tvoří strop hrobky. Byla třicet centimetrů rozestoupená, takže hrozilo narušení statiky celé stavby. Následovala rekonstrukce odvodnění okolo hrobky, zadního schodiště, oprava ochozu kaple a vnitřního odvodnění. Letos došlo na balustrádu. Horní zábradlí okolo kaple úplně chybělo.

„V příštím roce bychom chtěli obnovit v kapli vnitřní omítky, aby začaly být výsledky rekonstrukce trochu viditelné,“ řekla starostka Sobotína Iveta Fojtíková. Časem by mohlo dojít například i na restaurování kovových andělů a jejich návrat na střechu kaple.

Hrobku ze tří stran obklopuje park. Ještě před nedávnem plný vzrostlých stromů dotvářel ponurou atmosféru místa. Nyní park vypadá zcela jinak. O jeho proměnu se „zasloužily“ dvě větrné kalamity a kůrovec. Po nich zbylo z porostu torzo, které nahradilo osmačtyřicet kulových javorů. Na obnovu parku má obec vypracovaný projekt.

Obnova hrobky dosud vyšla na zhruba devět milionů korun. Polovinu z této částky obec dala z vlastní kasy. „Je to běh na dlouho trať, co můžeme z rozpočtu dát, to dáme. Někteří občané nechápou, proč hrobku každým rokem spravujeme. Pokud bychom se o ni nestarali, můžeme jednoho dne platit pokutu, že se o stavbu nestaráme, a to by bylo daleko horší,“ poznamenala starostka.

V hrobce na úpatí Petrovského vrchu byly uloženy ostatky čtrnácti členů podnikatelské rodiny Kleinů. Po druhé světové válce mauzoleum chátralo. Opakovaně se stalo cílem vandalů. V padesátých letech zloději otevřeli rakve, uložené mrtvoly oloupili o šperky a vylámali jim zlaté zuby. Mrtvole ženy ulomili lebku, aby jí mohli stáhnout z krku náhrdelník. Dnes jsou tělesné pozůstatky Kleinů pohřbeny v hrobě u sobotínského kostela.

„Hrobka se v několika etapách se vykrádala, přirovnávám to k pyramidám v Egyptě v menším. Děly se tam opravdu nepěkné věci, u soudů kvůli tomu padaly tresty,“ řekla Iveta Fojtíková.

Dnes se památka těší velkému zájmu veřejnosti. Obec pořádá dny otevřených dveří. Při tom zatím posledních v letošním roce si ji přišlo prohlédnout během sedmi hodin kolem tisícovky lidí. „Akci bychom chtěli udělat i příští rok, možná před opravami a pak na podzim,“ uzavřela starostka Fojtíková.