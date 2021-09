Festival pořádá již 17 let obec Dolní Studénky a Místní akční skupinou Šumperský venkov s významnou podporou Olomouckého kraje. Záštitu nad letošním ročníkem převzali poslanec Vít Rakušan, senátor Miroslav Adámek a poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák.

Odpoledne se program přesune do Dolních Studének, kde od 13.45 projde obcí paprskový průvod.

Přehlídka přinese muziku do Dolních Studének i Šumperku. Její součástí bude působivý koncert filmové hudby s videoprojekcí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.