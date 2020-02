Na atraktivní koncerty hudebních hvězd si samozřejmě letos mohou lidé zajít v celém Olomouckém kraji.

Už v pondělí 10. února se v Domu kultury Šumperk představí zakladatel legendárních Deep Purple, bubeník Ian Paice. V rámci celosvětového turné přiveze nejen autorskou tvorbu své doprovodné kapely Purpendicular, ale samozřejmě také ty největší hity „párplů“.

Zazní například Highwai Star, Perfect Strangers nebo Smoke on the Water. Zážitek vypukne ve 20 hodin. Vstupenky si stále lze rezervovat předem za 650 korun, zbylé se budou doprodávat za 750 korun přímo na místě akce.

Na Jesenicku si lidé mohou užít například Pavla Šporcla. Houslový virtuóz světového renomé vzdá hold italskému houslistovi a hudebnímu skladateli Paganinimu. Kdo se 3. července dostaví do Kongresového sálu PLL v Jeseníku se vstupenkou za 280 až 320 korun, uvidí a hlavně uslyší naživo přímého pokračovatele slavné tradice české houslové školy.

Na akce bohaté Olomoucko

Nejvíce hudebních zážitků se chystá na Olomoucku. Lákavými akcemi bude nabito už na jaře.

Do S-Klubu dorazí metalový Arakain s nejnovějším počinem v diskografii Jekyll a Hyde. Kdo by tuhle partičku 20. března zmeškal, své zaváhání může napravit 24. dubna v Kulturním domu Zábřeh.

V olomouckém kině Metropol 20. března zahraje pro změnu jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl Dan Bárta a Illustratosphere.

Milovníci undergroundu si přijdou na své 6. března v Bounty Rock Cafe, kde vystoupí The Plastic People of the Universe.

Mladší publikum jistě potěší Ewa Farna se svým Málo se známe tour. Na její koncert 21. dubna v kině Metropol je vstup od 590 do 990 korun.

Na jaře se v Olomouci objeví i Aneta Langerová a Korben Dallas, Vojtěch Dyk nebo Jan Nedvěd. Známý písničkář oslaví 18. května v sále Reduty jubilejních 50 let na hudební scéně.

Mimo tradičních jednodenních i déle trvajících festivalů se fanoušci mohou těšit na nesmrtelné hity stálic české scény uvnitř olomouckého zimního stadionu.

V rámci halového turné tam 3. listopadu dorazí skupina Kabát. Vstupné stojí 750 korun.

Podobnou cenu zaplatí i příznivci Chinaski. Kapela na stejném místě vystoupí 14. listopadu. Ke každému lístku, které však už nyní kvapem ubývají, je nejnovější album s prostým názvem 11 zdarma. V digitální verzi.

„Chinaski si pozvali skvělou slovenskou kapelu IMT Smile, se kterou je pojí dlouholeté přátelství a také několik společných písní, takže se těšte na tři hodiny té nejlepší muziky,“ slibují pořadatelé.

Atraktivní festivaly

Spousta hudebních taháků se chystá i v blízkém okolí Olomouce. Velký sál Záložny v Litovli například 24. dubna oživí koncert rockové Dogy.

Do amfiteátru v Náměšti na Hané přijede 4. července Richard Krajčo se svým tradičním Kryštofkempem. Zástupci události hlásí vyprodáno.

Ve vedlejší Senici na Hané se po roční pauze koná Rock na Hané. Na minulých ročnících nechyběla například známá skupina Premier. Jejich největší hit Hrobař i další písně zazní opět 20. června 2020, zbylé kapely budou organizátoři postupně odtajňovat na facebookové stránce akce.

Na skladby liverpoolské čtveřice Beatles láká Moravská filharmonie Olomouc do amfiteátru Na Letním v Hlubočkách. Vstupenky na 30 května lze pořídit za 300 až 700 korun.

Samozřejmě ani letos nebudou chybět Moravské hrady v Bouzově, Šternberský kopec nebo Hanácké Benátky v Litovli.

Výběr festivalů



Hanácké Benátky

Litovel, náměstí Přemysla Otakara

13. 6.

Hudba Praha, Marta Jandová, Argema, Ready Kirken, Monkey Business

Vstupné: 150-200 Kč



Bounty Rock Cafe Open Air

Olomouc, Korunní pevnůstka

12. 9.

Personal Signet, Mr. Punch (Marillion), November 2nd, Michal Pavlíček, Genesis Classic Ray Wilson, Michal Ambrož a Hudba Praha

Vstupné: od 599 Kč



Létofest

Olomouc, parkoviště u Šantovky

14.-15. 8.

No Name, Michal Hrůza, Čechomor, Wanasotvi Vjecy, Pokáč, Barbora Poláková, Leoš Mareš, Marpo + Troublegang

Vstupné: od 770 Kč



Moravské hrady

Bouzov, louka pod hradem

21.-22. 8.

Daniel Landa, Anna K., Divokej Bill, Gipsy.cz, Kapitán Demo, Mirai, Tomáš Klus, Visací zámek, Marek Ztracený, Rybičky 48

Vstupné: od 390 Kč



Monster Meeting 2020

Olomouc, Korunní pevnůstka

9. 5., 16.00

Traktor, Dymytry, Alkehol, Černá, Sebastien

Vstupné: 540 Kč



Šternberský kopec

Šternberk

25. 7., 15.00

No Name, Ewa Farna, Ben Cristovao, O5 a Radeček, Desmod, Doga, UDG, Poetika

Vstupné: 450-550 Kč

Kaťáci i Lucie Bílá

Nostalgie na pódiu i v hledišti. Tak by se dalo popsat letošní turné skupiny Katapult. Zahrnuje zastávku v Prostějově, která se uskuteční 14. března, a v Šumperku. Tam Oldřich Říha, Andy Budka a Ondřej Timpl rozvibrují vzduch 27. března.

Do Prostějova v březnu přicestuje také mnohonásobná česká slavice Lucie Bílá, aby veřejnosti přiblížila své nejnovější album Ta o mně.

„Vybíralo se z více než čtyřiceti původních písní, z nichž následně producenti s Lucií připravili třiadvacet demonahrávek, ze kterých se nakonec na album dostalo třináct nejlepších,“ přibližuje oficiální web populární zpěvačky. Vstupenky se dělí na tři kategorie. Nejlevnější je za 890 korun, nejdražší stojí 1 190 korun.

Prostějovský Společenský dům bude v dohledné době hostit ještě třeba Václava Neckáře (13. března) nebo unikátní koncert Hradišťanu v čele s Jiřím Pavlicou a kapely Javory Beat sourozenců Hany a Petra Ulrychových. Jejich večerní vystoupení 4. dubna je dle společnosti Ticketstream už vyprodané, na odpolední však ještě pár lupenů v cenovém rozmezí 370-720 korun zbývá.

Rockový i funky nářez

Na výroční šňůru ke dvaceti letům existence letos vyjíždí Monkey Business. V našem regionu si členové kapely vybrali dvě místa, 21. března zahrají na Staré střelnici v Hranicích a o necelý měsíc později – 17. dubna – v olomouckém S-Klubu.

„Na koncertech zazní písně z různých období, některé v lehce modifikovaných aranžích. Na některých štacích se zjeví jako deus ex machina dechová sekce,“ lákají hudebníci.

Hranice při svých toulkách po republice nevynechá ani Citron s Láďou Křížkem. Rockový nářez 3. dubna doplní unplugged pasáž doprovázená violoncellovým duem. Jejich turné Supi se slétají odhalí i nový singl z připravovaného alba.