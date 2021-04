Na osmikilometrovém úseku pracují stavbaři od loňska. Po zimní přestávce se před několika dny pustili opět do díla. „Rekonstrukce spočívá ve výměně asfaltových vrstev. Ložné vrstvy se rekonstruují technologií teplý remix, následně je položena nová obrusná vrstva,“ popsala mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Z celkových 72 milionů korun stavbaři proinvestují v tomto roce 42 milionů korun. Práce by měli dokončit v polovině července.

Zatímco minulý rok se pracovníci zaměřili na část od konečné autobusů po hranici Moravskoslezského kraje, letos se přesunuli do vesnice. Stavba se tak přímo dotýká obyvatel Bělé, místních chatařů i rekreantů.

„V tuto chvíli mají cestu vyfrézovanou, občané se tam dostanou. Pro ty, kteří potřebují přejet na Vidly, platí zákaz vjezdu,“ popsal starosta Bělé pod Pradědem Miroslav Kružík.

Dobrá spolupráce

Spolupráci se stavbaři si pochvaluje.

„Každý týden máme kontrolní dny, na nich se dozvíme, co se chystá na další týden. Když budou dělat překopy, dají nám vědět den dopředu. My lidi informujeme prostřednictvím kabelovky a sítí, aby věděli, že se daný den minimálně od osmi do sedmnácti hodin tím místem nedostanou,“ popsal starosta.

Silnice druhé třídy přes Vidly byla objízdnou trasou v období uzavření Červenohorského sedla. Vozovka zde byla v žalostném stavu.

„Dokonce mi někteří lidé volají, že jak je vozovka nyní vyfrézovaná a srovnaná, je podle nich v lepším stavu, než byla ta původní. Říkají, že i kdyby to nechali takto, bude to lepší než předtím. Lidé chápou, že silnice se opravit musí. Musíme to do července vydržet,“ uzavřel starosta Kružík.