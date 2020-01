Jediný zakládající člen kapely Deep Purple, který s ní hraje po celou dobu její existence, přijede v polovině února do Šumperka. Ian Paice proslul i významnými spolupracemi se světovými hudebníky. Na studiových albech spolupracoval například se zpěváky jako je Paul McCartney, David Gilmour (Pink Floyd), nebo třeba se skupinou The Velvet Underground.

Jan Paice | Foto: archiv DK

Bubeník hrající jako jeden z mála s levorukou bicí soupravou svůj velký talent ukázal i během téměř devítiminutového sóla v písni „The Mule“ na albu „Made in Japan“. Velmi netradiční je i jeho inspirace v hudbě třicátých a čtyřicátých let, kdy má snahu do své tvorby vkládat prvky swingu a jazzu.