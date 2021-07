O čem podle vás vypovídá tragická nehoda v Českém Šternberku? Z toho, co víme, že se na jezu stalo?

Případ vyšetřuje policie. Těžko nyní dělat seriózní závěry a hledat, kde přesně byla příčina tragédie. Obecně bych situaci na tuzemských řekách viděl tak, že někteří lidé ztratili respekt z vody. Na vodu se vydávají davy lidí, z nichž mnozí nemají žádné zkušenosti a o splouvání řek toho moc nevědí. Rizika si nepřipustí a nejsou vůbec připraveni.

Je to dáno snadnou dostupností? Vezmu platební kartu a jedu na vodu…?

V podstatě. Možná. Řada lidí to bere jako dovolenou, ale vodní turistika vyžaduje svoje.

Vaše zkušenost z půjčovny?

Ano. Lodě si objednávají i lidé zcela bez zkušeností se splouváním řek. Proto, když se vlivem srážek zvýší průtoky, ihned obvoláváme klienty a domlouváme se s nimi na aktuální situaci, abychom se včas ujistili, co zvládnou, zda je případně nepřimět k odložení výletu o pár dní.

Kor, když chtějí vzít do objednaného člunu děti…

Přesně tak. Když vidíme, že objednali i dětskou výbavu, spíše je za vyššího stavu vody odrazujeme, než abychom následně řešili nějaké dramatické situace. Za ty roky už víme, od jaké výšky hladiny je řeka náročnější.

Takže raději předem kontrolujete „zdatnost“ klientů, kterým půjčujete plavidla?

Zajímáme se o to a když čekáme velkou vodu, obvoláváme všechny výpůjčky a situaci operativně řešíme.

Můžete klientům, vodou nepolíbené rodině s malými dětmi, zakázat sjezd řeky v zaplacené lodi?

Je to na jejich vlastní zodpovědnost, zakázat nic nemůžeme, ale snažíme se jim to vymluvit. Konečné rozhodnutí je na nich.

Jak ven z válce?

Když je hladina v korytě řeky vysoko, blíží se povodňovému stupni, plavidlo nepůjčíte?

Tak to je. V případě profilu Moravičany tak nad 130 centimetrů obvoláme všechny klienty a pokud je voda výše, je stop. Aktuální informace o sjízdnosti řek najdou vodáci i na našem webu.

Pokud jde o výbavu, co je podle vás nezbytné, aby měl vodák, zmíněná rodina s dětmi, když sjíždí řeku Moravu?

Kromě lodě, pádla a nádoby na suché věci to musí být vesta. U dětí jsou nutností, pustit dítě na vodu bez vesty, to nepřipadá v úvahu.

Zaznamenala jsem teorie, že vesta, když už se člověk dostane do „válce“ pod jezem, je při záchraně spíše problém…

Pokud je člověk už chycený ve válci pod jezem a je opravdu silný, prakticky se z něj vlastními silami nedá dostat. S vestou i bez vesty. Pokud je člověk už chycený ve válci, když je tak silný, že člověka udrží, tak jediné, jak se z něj dostat, je podplavat ho. Potopit se na dno, schoulit se do klubíčka, aby dotyčný klesl na dno a následně vyplaval. Ale vesta vás může zachránit všude jinde na řece. O to jde. Za mě je vesta nutností.

Rodina se převrátila kvůli stromům

Jakou loď by měl volit nezkušený „vodák“?

Pro méně zkušené doporučuji určitě nafukovací loď spíše než plastovou. Úplně nejbezpečnější je raft.

Sestava v lodi je důležitá? Aby nejzkušenější byl na konkrétní pozici?

Zadní člen posádky řídí loď. S klienty toto probíráme.

Kurz před celodenním výletem doporučujete?

Při výdeji lodí, jsme půjčovna, na to už není moc prostor. Když máme trochu času, a lidé potřebují poradit, určitě se jim věnujeme.

Jste nyní hodně vytíženi? Jak vypadá červenec ve vyhledávané půjčovně na řece Moravě?

Začátkem měsíce bylo úplně vyprodáno. Nyní nám moc nepřálo počasí, současné četné bouřky jsou problém. Předminulý víkend jsme kvůli nim bohužel rušili výpůjčky.

Promítá se pandemie do poptávky po lodích? To, že lidé jsou o prázdninách a víkendech více v Česku, vede k většímu zájmu o splouvání řek?

Z dlouhodobého pohledu nám paradoxně o pandemii výrazně nepřibylo lidí, protože tolik nepřeje počasí jako roky před tím. Vloni byl nadstav skoro půlku sezony. Taky jsme častěji lovili lodě…

Letos?

Nic dramatického nebo dokonce život ohrožujícího. Pár lidí se převrátilo a loď jim uplavala, takže jsme ji tahali na lanech.

Po bouřkách je ve vodě dost spadených stromů…

Jedna rodina se před pár dny kvůli tomu převrátila. Měli s sebou děti a pak už nechtěli na vodu sednout. Ale nic závažného se nestalo. Dostali strach.

Nejnebezpečnější jezy na Moravě

Kde jsou na řece Moravě, na území Olomouckého kraje, z tohoto pohledu problematická místa? Lužní lesy?

Meandry, kterých má Morava hodně. Zde bývají popadané stromy a když je vody více, táhne proud do větví a nezkušený vodák se s tím těžce pere a může se stát, že proud zkrátka nepřepere. Když je vody málo, dá se s lodí lehce manipulovat.

Přibývá tragédií na řece Moravě?

Vloni byla v Moravičanech, ale nebylo to s naší půjčovnou, takže neznám detaily. Neměli údajně vesty a měl tam figurovat alkohol. Jeden vodák bohužel utonul. Počet těchto tragických případů však na řece Moravě v našem regionu rozhodně nevzrůstá. Celkově se jedná o nižší jednotky případů za rok.

Jak vypadají jezy na řece Moravě, tady v Olomouckém kraji?

Většina jezů se nedá sjet. Lodě se přenáší. Obecně ale není ostuda přenášet loď kolem jezu, pokud se na sjezd necítím. To bych zdůraznil. Nebezpečné jezy jsou na řece vyznačené cedulkami a při každé výpůjčce dáváme klientům naši vodáckou mapu, kde jsou všechny jezy zaznačené a je tam i schéma, kudy se lodě přenáší, kudy se případně sjíždí. Na našich webových stránkách máme digitální podobu mapky.

Který jez v této části řeky Moravy je nejnebezpečnější?

Na Nových Mlýnech, kdyby bylo hodně vody a vodák se dostal přes korunu jezu, může to být hodně nebezpečné. Zmínil bych určitě řepčínský jez, poslední v Olomouci, kde se stala tragédie. Tehdy ale chlapci skočili ze břehu… Ten se nedá jet. Musí se obejít.

Řeka Morava na horních úsecích a tady nad Olomoucí je na jakém stupni osmistupňové škály?

Nula až jedna, nahoře může jít je dvojce i i WW2, to když se na jaře jezdí tyto horní úseky. Teď jezdíme z Postřelmova. Dva týdny zpátky, když napršelo, se ještě dalo z Hanušovic.

Alkohol na vodě? Až večer v kempu

Alkohol na vodě? Zvedá sebevědomí…

Mnoho lidí se domnívá, že k vodě patří. Neodsuzoval bych jedno dvě piva během dne stráveném na vodě, ale bohužel se v terénu setkáváme s lidmi, kteří sotva stojí na nohou a lezou do člunu…. To je velice špatně a nic takového by se dít nemělo. Odpracovat si to na vodě a večer v kempu si dopřát, co je libo. Tak bych to viděl.

V kempu v Litovli již máte plno?

Zájem je letos velký. Investovali jsme během lockdownu, máme nové chatky, sociální zařízení i recepci. Chystáme veřejnou kuchyňku. Lidé, kteří se k nám vracejí, si změny velice pochvalovali. Nabízíme klientům služby po celé trase, kde máme síť pointů, kde si mohou loď vypůjčit či ji vrátit. V těchto místech také spolupracujeme s kempy, kde je možnost ubytování. Nabízíme bezplatně svoz bagáže mezi pointy.

Na závěr bych se chtěla zeptat, zda máte řešení pro rodiče, kteří se necítí, ale přesto chtějí dopřát dětem zážitek na řece Moravě? Můžete případně poskytnout instruktora?

Určitě. V IN LIFu v Litovli jsme většinou bývalí kanoisté, závodníci, instruktoři vodní turistiky. K vodě máme vztah, máme ji rádi a trochu jí už rozumíme. Rádi pro ni nadchneme