Takzvaný inovační hub má vzniknout z budovy bývalé městské knihovny. Sloužit má podnikavým lidem, kreativcům, inovativním firmám a studentům. V jeho rámci by měl fungovat sdílený pracovní prostor, takzvaný cowork, inkubátor pro začínající podnikatele, poradenství pro inovativní firmy nebo tvůrčí dílny či semináře. Jeho součástí by měla být i 3D tisková dílna nebo multimediální místnost.

„Pro Jeseník je to příležitost revitalizovat přirozené centrum, zabránit odlivu podnikavých a kreativních lidí. Není to samospásná věc, ale je to jeden z kamínků do mozaiky, který tomu může napomoct. A samozřejmě zvyšuje příjmy do lokální ekonomiky,“ zmínil přínosy inovačního hubu Tomáš Dostál z Inovačního centra Olomouckého kraje. To je vedle města Jeseníku zásadním partnerem projektu.

Pro pěší či cyklisty. Zábřeh s Postřelmovem propojí nová cesta

Odchod kvalifikovaných lidí se nedaří zastavit

Vylidňování jako zásadní problém regionu zmínil i místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo. Podle průzkumu jen čtrnáct procent středoškoláků na Jesenicku vidí svou budoucnost v rodném regionu.

„Za posledních deset let nedošlo (na Jesenicku, pozn. red.) k zásadní proměně směrem k orientaci na podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Odchod kvalifikovaných pracovních sil se dlouhodobě nedaří zastavit a tento proces představuje jednu ze základních bariér rozvoje celého Jesenicka. Bývalá knihovna v Jeseníku je pro město a jeho občany nesmírně důležitý objekt. A její náplň, vzdělání a kultura, by mohla tímto způsobem velmi elegantně pokračovat v podobě, která je žádoucí pro 21. století,“ řekl k záměru.

Podle hrubých odhadů by měla rekonstrukce knihovny stát čtyřicet milionů korun. Polovinu z této částky by mělo uhradit město.

Argumenty proti

Podle druhého místostarosty Václava Urbana by se takový obnos dal vynaložit do jiných oblastí, například rekonstrukcí komunikací nebo revitalizace sídlišť.

„Až moc se upínáme na konkrétní objekt. Něco jako inovační hub by mohlo možná lépe fungovat v prostoru střední průmyslové školy,“ řekl.

V regionu opraví kilometry silnic i dálniční mosty. Kam stavbaři zamíří?

Principiálně proti vybudování inovačního hubu je zastupitel David Raif. Sám je živnostník a podle něj jsou tyto aktivity v rozporu s tím, co by podnikání mělo být.

„My tu od počátku budeme lidi učit, že z veřejných peněz jim budou poskytovány nějaké služby, a to není dobré. Takto podnikání dlouhodobě fungovat nemůže a nemá. Pokud chceme podporovat podnikání a aby tu lidé zůstali, tak ty peníze vezměme a smysluplně je investujme třeba do školství,“ navrhl.

V Šumperku otevře nová „voška“, vzdělávat bude zdravotní sestry

Projekt může lidi i přilákat

Za inovační projekt se naopak postavil například radní Lukáš Morávek.

„Vždy jsem pracoval v IT segmentu, pohyboval jsem se ve startupovém prostředí. V zahraničí hodně startupů vzniká kolem takovýchto podnikatelských center. Je to projekt, který jde do vzdělávání, do vytváření příležitostí. Tento podnikatelský hub sem může i některé lidi přilákat. Nemůžeme tu mít více podnikatelů nebo nápadů, pokud to nepodpoříme,“ řekl.

Pokračování příprav inovačního hubu v prostorách bývalé knihovny podpořilo čtrnáct zastupitelů, o jednoho více, než bylo nutné. Proti hlasovali tři: místostarosta Václav Urban, radní Tibor Macík a zastupitel David Raif.

Bývalá knihovna v Jeseníku má sloužit inovacím. Návrh přestavby vzbudil vášně

Nevrátil se nikdo

Se svou jednoznačnou zkušeností se podělil Jeseničan Michal Dobeš. Jeho rodné město mu bohužel nepřináší tolik příležitostí, aby zde z dlouhodobé perspektivy zůstal.

„Když jsem studoval na zdejším gymnáziu, spousta mých spolužáků tvrdila, že se po vysoké škole do Jeseníku vrátí. Ze všech, co to říkali, a byla jich spousta, se nevrátil ani jediný. Absolutně nikdo. Nedivím se jim. Máme tu bytovou, energetickou krizi, špatně se tu shání práce, mladí vzdělaní lidé tu nemají příležitosti, jako za kopcem. Pokud bych měl nabídku na práci tady nebo v Olomouci, půjdu do Olomouce. Daleko lépe tam vyžiju,“ řekl.

Podle něj zastupitelům chybí pohled generace lidí do třiceti let. „Myslím, že i-hub v Jeseníku je dobrý nápad, ale jen on odliv mladých mozků nezastaví,“ dodal.