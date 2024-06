„Aby se dostálo základním stavebním a hygienickým normám, byla by nutná přístavba. To by bylo jednak investičně náročné, jednak technicky složité. Potřebovali jsme s knihovnou nějak naložit. Mohli jsme to vyřešit inovačním hubem, protože byly dotace. Teď už nejsou, takže ten nápad přestal dávat smysl. Inovační hub řešíme, ale v jiných prostorách,“ řekl jesenický radní Tomáš Vlazlo.

Ladem bývalá knihovna zůstat nemá. Podle architektonické studie by se jí měl vrátit její původní účel. Měla by být opět bytovým domem. Byty by se měly nacházet v patře, v přízemí by byly ordinace, případně kancelářské prostory.

„Vyřešilo by to problém části lékařů. Spousta zdravotnických zařízení v Jeseníku je mimo polikliniku, typicky zubaři. Ordinace jsou navíc univerzální prostor, který může sloužit i k jinému komerčnímu využití,“ řekl Tomáš Vlazlo.

Konec dojíždění přes hory. Tisíce žen z Jesenicka se dočkají mamografu

Podle starostky Blišťanové nejsou někteří lékaři, kteří mají ordinace v soukromí, s tímto stavem spokojeni. „Bývalá knihovna je velmi důležitý objekt města. Kombinace komerčních prostor v přízemí a bytů v patře bylo využití, na němž jsme se s ostatními zastupiteli víceméně shodli. Mohlo by být nejprůchodnější, aby dům zůstal v majetku města,“ řekla starostka Blišťanová.

A inovační hub? Ten by mohl sídlit v obchodním centru Alkron nebo v rozšířených prostorách Divadla Petra Bezruče, respektive Centra společných aktivit.

Knihovnu v Jeseníku stěhují do nového, jde to jako na drátkách

„Je tam dvůr od autobusového nádraží, který chceme řešit. Zároveň by se tím vyřešil problém, že divadlo nemá žádné parkování. Součástí knihovny jsou prostory, které informační huby obsahují, typicky konferenční prostory. Zatím je to ale jen úvaha, která není prověřena. Je to také otázka peněz,“ poznamenal k variantě umístění hubu do prostor Městských kulturních zařízení Tomáš Vlazlo.