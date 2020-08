Bez mobilního signálu žijí například obyvatelé Travné a Zálesí na Javornicku. V Zálesí vede pevná linka s internetem jen do poloviny vesnice. Lidé v horní části chytí s trochou štěstí přes roaming jen polské operátory.

Deník o nedostupnosti telekomunikačních služeb na Javornicku psal poprvé loni v lednu.

„Nezměnilo se vůbec nic. Co se týká telekomunikací, jsme pořád na stejném bodě. Ani nevím o tom, že by se něco chystalo,“ konstatovala obyvatelka Zálesí Zdeňka Morávková.

Její dům je naštěstí napojený na pevnou linku. Kapacita pevného internetu však nestačí. Rodina si musela pořídit satelitní.

„Zjistili jsme, že bychom tu bez satelitu nebyli schopni pracovat. Používáme ho jako zálohu. Spouštíme ho, když potřebujeme streamovat nebo nahrávat data. Pořídili jsme si to nejlevnější připojení, což za měsíc dělá tuším patnáct set korun. Je to drahá věc, ale manžel by bez něj nemohl podnikat,“ popisuje Zdeňka Morávková.

Marné snažení seniora

Rodina se tak snaží pro základní internetovou komunikaci používat pevnou linku. „Slibovali, že navýší rychlost, ale my jsme to nepocítili. Spíš je to pořád horší,“ dodala.

Nic se nezměnilo ani pro Stefana Szewczyka. Rodilý Polák si koupil dům v horní části Travné. O digitální spojení se světem se marně snaží přes tři roky. K jeho sousedovi sice vede pevná linka, telekomunikační firma však náklady na zavedení přípojky k jeho domu vyčíslila na sto padesát tisíc korun. Takovou sumu si senior nemůže dovolit.

„Psal jsem na hejtmanství a odpověď byla, abych si nainstaloval satelitní internet. Náklady jsou ale také vysoké,“ říká starý muž, kterého novinářská návštěva zastihla při natírání plotu.

Pro zavolání až na hranice

Když si potřebuje zavolat, musí najít signál stovky metrů daleko v lese nebo vystoupat na státní hranici. „Auto mám teď v opravě, takže tam musím chodit pěšky. Je to smutné. Máme přece jednadvacáté století,“ poznamenává.

Kdyby se jemu nebo manželce zdravotně přitížilo, nemají si ani jak zavolat pomoc. „Můžu si jen lehnout na silnici a zastavit tak kolemjedoucí auto, aby mě vzalo k lékaři,“ dodává s odevzdaným úsměvem.

Že by se chystala změna k lepšímu, není informován ani starosta Javorníku Jiří Jura. „Byť probíhala jednání až v Praze na telekomunikačním úřadu, zatím se nepodařilo prosadit žádnou možnost navýše pokrytí signálem,“ řekl.

Světlejší zítřky?

Obyvatelům Travné, Zálesí a dalších odlehlých vesnic přece jen svítá naděje na zlepšení situace.

„Český telekomunikační úřad v rámci připravované aukce kmitočtů pro sítě 5G mimo jiné stanoví požadavek na pokrytí takzvaných 4G bílých míst, a to v termínu do tří let. Jedná se o obce definované jejich konkrétním seznamem,“ sdělila Barbora Havelková z Českého telekomunikačního úřadu. Ze Šumperska a Jesenicka na seznamu bílých míst figuruje kromě Javorníku také Jindřichov, Krchleby, Oskava a Vernířovice.

I toto řešení má své ale. V podmínkách vyhlášení aukce zároveň stojí, že povinnost pokrytí se nevztahuje na ta bílá místa, kde je pokrytí možné dosáhnout pouze za předpokladu neúměrně vysokých investičních nákladů.