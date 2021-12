„Chceme pokračovat v jejich rekonstrukcích. Prostředky na tento účel jsme významně navýšili. Budovy jsou zevnitř zastaralé a rozvody, ať už je to voda a na to navázané sociálky, elektřina nebo odpady jsou velmi nákladné záležitosti,“ řekl místostarosta Šumperku Jakub Jirgl.

Město hodlá rovněž pokračovat v projektu Do odborných učeben bez bariér, do kterého jsou zapojeny tři základní školy ve městě. Také hodlá v příštím roce zateplit mateřskou školku v ulici Jeremenkova.

Druhou velkou oblastí investic v Šumperku je revitalizace sídlišť. Úhrnem jde o akce za více než 28 milionů korun. V plánu je pokračování revitalizace sídliště Sever. Týkat by se měla prostoru mezi ulicemi Erbenova a Sládkova. Ke konci se chýlí revitalizace sídliště Prievidzská.

„Sedmá etapa se týká dvou panelových domů na ulici Bludovské. Jedná se o relativně finanční náročnou akci, protože budeme muset stabilizovat svah, na kterém nahoře stojí mateřská školka. V rámci této etapy by dále mělo dojít k obměně povrchů, mobiliáře, vytvoření hnízda pro odpadové hospodářství a podobně,“ vypočetl Jakub Jirgl.

Osm milionů korun hodlá město vložit do přípravy průmyslové zóny, šest do obnovy ulice Nemocniční, zhruba stejnou částku do proměny lesoparku Cihelna. Na tři miliony korun by měl vyjít parkovací dům v ulici Gagarinova. Ten hodlá spolu s obnovou samotné ulice radnice vybudovat v příštích dvou letech.

Celkem hodlá Šumperk v příštím roce investovat 149 milionů korun.

Zábřeh

Největší investicí, kterou Zábřeh pro příští rok plánuje, je rekonstrukce kulturního domu za 55 milionů korun. V příštím roce město vyčerpá část této sumy. Uskutečnit se má první etapa, která spočívá v rekonstrukci sálu a interiéru budovy. „Ve výhledu roku 2023 město počítá s druhou etapou, což má být přístavba, a následně s třetí konečnou etapou, zateplením budovy,“ doplnila mluvčí města Zábřehu Lucie Mahdalová.

Na tuto akci má Zábřeh ambice získat zdroje z Národního plánu obnovy.

22,5 milionu korun plánuje Zábřeh investovat do opravy cest a dešťové kanalizace ve Václavově. Za dvacet milionů hodlá řešit neutěšený stav plochy za kulturním domem. Stát by se z ní mělo regulérní parkoviště. „Záměr byl v plánu města již v letošním roce, v rámci projektové přípravy došlo k rozšíření řešeného území,“ doplnila Lucie Mahdalová.

Město hodlá rovněž rozšířit areál Separex na ulici Leštinské. Do záměru v příštím roce půjde devět milionů korun. „Výdaj je na vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o správní poplatek a část se vrací do rozpočtu města,“ přiblížil starosta František John.

Osm milionů korun má jít na různé projekty týkající se dopravy ve městě, mimo jiné do vytvoření cyklopruhů a rekonstrukce chodníku na ulici ČSA nebo chodníku a nové autobusové zastávky v ulici Havlíčkova. Za sedm a půl milionu korun hodlá město vybudovat skatepark v bývalém lomu na Skaličce.

Na investice v příštím roce Zábřeh celkově vyčlenil 143 milionů korun.

Mohelnice

Rozpočet na příští rok schválila Mohelnice. Na investiční akce v něm vyčlenila celkem 123 milionů korun. Největší část z této sumy, 41 milionů korun, půjde na výstavbu nové budovy knihovny.

Celkem 29 milionů korun půjde do místních komunikací: šest milionů na propoj mezi ulicemi Za Penzionem a Družstevní, stejná částka do místních komunikací v Újezdu, pět milionů je vyčleněno na chodník v Květíně.

Bezmála jedenáct milionů korun půjde do rozvoje lokality Jih, konkrétně na kanalizaci, vodovod, cesty a chodníky. Deset milionů korun má stát přeložka teplovodu okolo Mírovky, osm a půl rekonstrukce nebytových prostor nad kotelnou kulturního domu.