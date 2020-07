O všem se rozhodne na konci července, kdy se uskuteční valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Klíčový je návrh, aby VHZ provozovala vodohospodářskou infrastrukturu prostřednictvím české společnosti, kterou bude mít ve stoprocentním vlastnictví. V této souvislosti má koupit sto procent akcií Šumperské provozní vodohospodářské společnosti (ŠPVS). Tu vlastní nadnárodní koncern Suez se sídlem ve Francii.

Tento krok by byl zásadní změnou ve vodohospodářství na Šumpersku. ŠPVS vznikla privatizací v roce 1994. Dlouhodobě spravuje a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v 6 městech a 24 obcích na Šumpersku. Koncern Suez se stal jejím majitelem v roce 2001.

Akcionáři VHZ je osmadvacet měst a obcí na Šumpersku.„Měli jsme jednání s obcemi a byl tam jednoznačný souhlas. Nikdo z přítomných starostů obcí neřekl, že to takto nechce udělat,“ nastínil k navrhovanému řešení člen představenstva VHZ a starosta Zábřehu František John.

Šanci, že akcionáři VHZ nákup schválí, vidí jako velkou také další člen představenstva VHZ Radim Sršeň.

„Nyní máme možnost dosáhnout dlouhodobého cíle VHZ, kterým je vlastní provozování vodohospodářské infrastruktury v regionu,“ dodal.

VHZ zároveň aktuálně v koncesním řízení hledá provozovatele vodohospodářské infrastruktury na dalších pět let. VHZ a její akcionáři již v minulosti oficiálně vyjádřili zájem ŠPVS koupit, což majitelé ŠPVS odmítli. Své rozhodnutí měli podle neoficiálních informací přehodnotit poté, co byla v koncesním řízení byla podána výhodnější nabídka, než jakou nabídl stávající provozovatel.

Koncesní řízení stále běží

„Zda to má souvislost s koncesním řízením úplně nemohu komentovat. Koncesní řízení stále běží,“ uvedl k obratu v ochotě ŠPVS prodat Radim Sršeň. Pokud by akcionáři VHZ nákup ŠPVS neschválili, pokračovala by VHZ v koncesním řízení a s jeho vítězem uzavřela smlouvu.

Akcionáři mají mít na stole i cenu, za kterou VHZ firmu ŠPVS odkoupí. ŠPVS je dlouhodobě zisková. V posledních pěti letech se její zisky pohybovaly okolo dvaceti milionů korun ročně při obratech nad třemi sty miliony korun.

„Nabídnutá částka za odprodej je dle mého názoru férová a tato investice se nám případně brzy vrátí. Teď bude na rozhodnutí akcionářů VHZ, to je měst a obcí, jak vyhodnotí možné přínosy a rizika a zda se přikloní ke koupi ŠPVS a vlastnímu provozování či koncesnímu provozování prostřednictvím provozovatele. Ten také nabídl velmi dobré podmínky. Pro občany našeho regionu jsou obě varianty velmi dobrou zprávou,“ uvedl Radim Sršeň.

Deník oslovil s dotazem na důvod prodeje a výši prodejní ceny i společnost Suez CZ, mateřskou firmu ŠPVS.

„Velice se omlouvám, ale v tuto chvíli nemáme k vašemu dotazu žádný komentář,“ sdělila mluvčí firmy Kateřina Kodadová.

Podle ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Viléma Žáka není nákup provozovatele ze strany vlastníka infrastruktury ojedinělý krok.

„Osobně znám řadu takových případů. Konkrétní případ v Šumperku neznám, ale popisovaná situace většinou nastává v okamžiku, kdy končí smluvní vztah a vlastníci, protože byli s fungováním provozovatele spokojeni, hledají způsob, jak s ním spolupracovat dál. Legitimním způsobem je domluvit se s vlastníkem a tu firmu odkoupit,“ řekl.