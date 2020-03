Například minipivovar Zlosin sídlící ve Velkých Losinách zavedl rozvoz piva.

„Zájemci mohou podávat objednávky přes telefon, e-mail nebo Facebook. Jakmile se nashromáždí, zákazníky objíždíme. Zavážíme ve čtvrtek a pátek,“ popsal Roman Žilka z minipivovaru Zlosin.

Zábřežský pivovar Welzl zase zavedl prodej ze dveří pivovaru.

„Minulý týden jsme takto postupovali. Objemy prodejů ale byly nízké. V úterý to s kolegy vyhodnotíme a uvidíme, jestli budeme pokračovat dál,“ řekl jednatel pivovaru Miloš Hrabák.

Minipivovary současnými restrikcemi přišly o velkou většinu odbytu. Budoucnost jejich produkce se odvíjí od toho, jak dlouho omezení potrvají.

„Aktuální práce v našem pivovaru směřují k tomu, aby se pivo nezkazilo. Kontrolujeme teplotu, průběh tanků, udržujeme minimální režim pro uchování kvasnic. Pivovar pracuje, aniž by stáčel. Čekáme, jak se bude situace vyvíjet,“ sdělil Miloš Hrabák.

Pokud by se omezení protáhla, byl by pivovar nucen řešit znehodnocení svých produktů.

„Jde o to, jestli pivo vydrží ve sklepě v dobré kondici, nebo ne. Jednotky týdnů nehrají žádnou roli. Dá se odhadovat, že v dubnu by mohl pivovar naběhnout ve standardním režimu. Pokud bychom se bavili o květnu a dál, bylo by nutné situaci považovat za zastavení výroby a pivovar by bylo třeba prakticky znovu otevřít,“ dodal Miloš Hrabák.

Aktuální pandemie ovlivnila i chod průmyslového pivovaru Holba v Hanušovicích. Průmyslové pivovary mají vedle zásobování restaurací rozvinutý rovněž prodej lahvového piva v obchodní síti, který zůstal nepřerušen.

V Holbě k ochraně zaměstnanců zavedli opatření nad rámec přísných hygienických standardů spojených s potravinářským provozem. Všichni zaměstnanci, u kterých je to možné, pracují z domova.

„V pivovaru se nachází jen skutečně nepostradatelný personál, který zajišťuje jeho chod ve zvláštním režimu. Výrobu se nám tak daří zachovávat. Ekonomické dopady současných opatření pocítíme všichni, ale na jejich vyčíslení a hledání cest, jak se co nejdříve vrátit do běžného režimu, bude ještě čas,“ uvedl pivovar ve svém prohlášení s tím, že se rozhodl podpořit ty, kteří v těchto dnech pomáhají druhým.

„Ve čtvrtek jsme proto dodali hanušovickým hasičům nealkoholické pivo jako vděk za jejich nasazení a obětavost. V podpoře těch nejstatečnějších a nejobětavějších budeme pokračovat, dokud se nám nepodaří pandemii překonat,“ stojí v prohlášení pivovaru.

I u minipivovarů lze na současné situaci přece jen najít určitá pozitiva.

„Pokud je pivo uskladněno v tancích na nízkých teplotách, bez problémů vydrží tři měsíce. Což není tomu pivu na závadu, naopak bude chuťově lepší. Teprve při delší době by byl problém s expirací,“ uzavřel Roman Žilka.