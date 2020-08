Souprava v čele s parní lokomotivou Ventilovka vyjíždí na sedmdesát kilometrů dlouho trasu z České Třebové přes Letohrad do Hanušovic každou sobotu po deváté hodině ranní. Nazpět vyráží v šestnáct hodin.

Historické vlaky jezdí až do konce prázdnin a pak také ve státní svátky 28. října a 17. listopadu. 8. a 22. srpna jezdí z Dolní Lipky dvojice vlaků i do Štítů, kam je běžný osobní provoz zastaven.

Zajímavostí je, že expres Králický Sněžník vypravuje společnost Leo Express. Ta na tratích na Ústeckoorlicku zajišťuje běžný provoz osobních vlaků.

Parní lokomotiva Ventilovka nese číslo 431.032 a byla vyrobena na přelomu let 1926 a 1927 Rakousku. Do poloviny 70. let 20. století byla v pravidelném provozu v Rakousku, poté byla nasazována na muzejních vlacích. Od roku 2016 jezdí v České republice.