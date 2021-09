O vítězných projektech rozhodnou obyvatelé Jeseníku v hlasování. To startuje 7. října. Uskuteční se návrhy s nejvyšším počtem hlasů, jejichž hodnota bude v součtu tvořit milion korun.

„Z důvodu nesplnění některé z podmínek pravidel participativního rozpočtu nepostoupilo do dalšího kola dvaadvacet návrhů. Jejich předkladatelé si ale nemusí zoufat. Návrhy byly zařazeny do zásobníků projektů, které by se mohly v budoucnosti realizovat přímo z rozpočtu města, popřípadě jiné městské organizace,“ uvedl místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Pilotní ročník participativního rozpočtu se uskutečnil v roce 2019 a mezi obyvateli města měl velký úspěch. Vítězem se stal nápad na pořízení laviček do letního divadla ve Smetanových sadech. Na druhém místě skončil projekt na okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody. Třetí příčka patřila myšlence na zvelebení okolí okrasného rybníku, která řešila opravu břehu, úpravu pěšiny a pořízení laviček u tohoto oblíbeného odpočinkového místa.

Zatímco projekty na prvním a druhém místě již byly uskutečněny, rybníček na své zvelebení stále čeká. Radnice spolu s městským architektem posoudila stav rybníku, a protože je velmi problematický, rozhodla se neinvestovat peníze z participativního rozpočtu na dílčí práce. Prostředky vyčleněné v participativním rozpočtu za rok 2019 zahrnulo do celkové rekonstrukce rybníčku.

„Byla zpracována komplexní projektová dokumentace, podána žádost na ministerstvo zemědělství a čekáme, jestli budeme úspěšní,“ řekl vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.