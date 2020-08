Šumperští radní v půli srpna doporučili zastupitelům schválit dohodu o ukončení kupní smlouvy na bývalý dům dětí.

„Kupující oznámil, že od smlouvy hodlá odstoupit. Pokud zastupitelé ukončení kupní smlouvy schválí, bude záměr prodeje opět zveřejněn,“ sdělila mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Prodej budovy na náměstí Míru 20 za sedm a půl milionu korun schválili zastupitelé již v prosinci 2018. Měl zde vzniknout minipivovar s pivovarskou restaurací.

„Tento objekt k tomu má ideální dispozice,“ řekl tehdy starosta Tomáš Spurný.

Proces prodeje se však táhl. Věc naposledy dostali zastupitelé na stůl letos v červnu, kdy jednomyslně schválili změnu způsobu úhrady kupní ceny. Do konce června mělo město obdržet doplatek kupní ceny do plné výše. To se však nestalo.

Ačkoli šumperská radnice stojí v samém centru města a její okolí by logicky měli podnikatelé vyhledávat, opak je pravdou.

Například ulici Starobranskou lemuje řada prázdných výloh, některé komerční prostory jsou neobsazené roky. Důvodem může být menší pohyb lidí v této části města i fakt, že se v ní dá je s obtížemi zaparkovat.

Na druhou stranu se okolí radnice v posledních letech stalo zajímavým gastronomickým místem. V tomto směru vyniká ulička Úzká, kde se nachází hned několik vyhledávaných podniků.

„I poblíž radnice to může žít, musí však jít o podniky, které jsou něčím výjimečné, kvůli kterým lidé budou chtít překonat svoje nepohodlí,“ míní obyvatel města Jan Černý.