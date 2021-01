Paní primářko, jak hodnotíte v Olomouckém kraji start nejnáročnější logistické operace v dějinách českého a možná i československého zdravotnictví?

Start hodnotím velice dobře. Po dodání prvních dávek 30. prosince jsme začali hned druhý den očkovat ve fakultní nemocnici a od 4. ledna zahájily očkování všechny nemocnice v Olomouckém kraji, a to zdravotníků, kteří poskytují péči na covidových odděleních.

V čem je aktuálně největší problém? Je to samotná vakcína, přesněji limity spojené s podmínkami vyžadovanými výrobcem pro její skladování?

Průběh očkování je v současné době limitován dodávkami vakcín do České republiky.

Je jich málo?

Není jich tolik, kolik jsme schopni naočkovat.

Má očkování skluz? Čím později se naočkujeme, tím později odstraníme restriktivní opatření…

Nemůžeme mluvit o skluzu, když teprve od konce minulého roku jsou dodávány vakcíny do České republiky.

Logistika v kraji funguje dobře?

Ano. Máme dvě distribuční odběrová místa, a to Fakultní nemocnici Olomouc a Vojenskou nemocnici Olomouc a podle potřeby a dohody v rámci Olomouckého kraje předáváme vakcínu dalším očkovacím místům, která jsou v každé nemocnici Olomouckého kraje.

400 osob denně

Konkrétně fakultní nemocnice je schopna kolik lidí denně naočkovat?

V tuto chvíli je to 300 osob denně, plus mobilní tým, tedy celkově 400 osob denně. Jsme schopni naočkovat i více lidí.

Kdy dorazí do Olomouckého kraje další dodávka vakcíny a v jakém objemu?

Bude to zřejmě zítra (ve středu) a pro celý Olomoucký kraj celkem pět plat. Jedno obsahuje 195 ampulí vakcíny, z každé lze použít šest očkovacích dávek.

Zatím pouze Comirnaty od společností Pfizer a BioNTdech? Modernu, která již dorazila do Česka, zatím kraj neobdrží?

Zatím pouze Pfizer a BioNTdech.

Kolik dostane Olomoucký kraj vakcín celkově za leden a únor?

Měsíčně to bude na 20 tisíc a tento počet bude postupně narůstat.

Vedlejší účinky? Zatím žádné

V tuto chvíli jsou v Olomouckém kraji zkušenosti pouze s vakcínou Comirnaty od společností Pfizer a BioNTdech. S jakými vedlejšími účinky jste se doposud setkali?

Nejsou hlášeny žádné vážnější vedlejší účinky. Pokud, tak drobná bolestivost v místě vpichu. Nic závažnějšího zatím hlášeno nemáme.

V pátek má být spuštěn rezervační systém pro rizikovou skupinu 80+. Víte, kdy tito lidé dostanou první dávku vakcíny?

Předpokládáme, že tento centrální registrační systém bude fungovat dobře, a pokud tomu tak bude, jsme připraveni naočkovat první seniory 80+ již v sobotu a neděli, myslím tím Fakultní nemocnici Olomouc. Máme pro ně vytvořenou kapacitu, takže desítky těchto zájemců bychom mohli naočkovat již během víkendu. Ostatní nemocnice v kraji by pak mohly začít po neděli.

V tuto chvíli je to tedy pouze o připravenosti centrálního rezervačního systému?

Ano. My můžeme seniory 80+ očkovat.

Pokud bychom se přenesli v čase, o měsíc dopředu. Kdo bude v Olomouckém kraji v polovině února očkován, jaké skupiny obyvatel podle nastavené strategie?

Budou dobíhat všichni zdravotníci, senioři 80+, sociální zařízení v kraji a další vyspecifikované skupiny.

Březen? Naočkovány desítky tisíc lidí

Kolik lidí v Olomouckém kraji by mohlo mít alespoň jednu dávku vakcíny na přelomu února a března?

Bude záležet na dodávkách vakcín. Budou to desítky tisíc lidí.

Jaký je cíl očkovacího procesu pro Olomoucký kraj? Region má cca 630 tisíc obyvatel, vakcíny nyní nejsou vyvíjeny pro děti. Kolik lidí by podle vás mělo být naočkováno, abychom docílili potřebné kolektivní ochrany?

Je žádoucí, aby bylo naočkováno 60 až 70 procent populace.

Co s 50 tisíci lidmi v Olomouckém kraji, kteří již covid prodělali? Mají se zaregistrovat do pořadníku a chtít vakcínu? Případně kdy od prodělaného onemocnění?

To, že někdo covid prodělal, není kontraindikací k očkování. Může se očkovat. Pouze u asymptomatických průběhů se neočkuje 7 dní od ukončení izolace a u symptomatických průběhů, pokud byly klinické příznaky, se očkuje až po 14 dnech od ukončení izolace.

Kde se bude očkovat?

Pokud by od dubna (možná již v březnu) měla Česká republika měsíčně 2 miliony vakcín proti Covid-19, nebude již stačit očkovací kapacita nemocnic. Nemocnice jsou zatíženy, nejsou stavěny na to, aby jimi například projížděly tisíce aut se zájemci o vakcínu. Jak by měla vypadat síť očkovacích stanic v Olomouckém kraji ve fázi masové vakcinace populace?

Zatím se v rámci krizového štábu kraje zvažují místa. Otázkou je, jak to nakonec bude vyřešeno, protože do této sítě vstupují ORP, obce s rozšířenou působností, které mají veliký zájem. Poměrně dost praktiků má velký zájem očkovat svoje pacienty. Předvídat je nyní naprosto zbytečné.

Ale dostali jste nabídky na možné vytvoření takzvaných „vysokoprůtokových“ očkovacích center, jak je chystají některé kraje?

Ano. Máme nabídky velkých prostor.

Budou využity?

To v tuto chvíli nelze říci. Možná takové centrum nebude potřeba.

I fakultní nemocnice plánuje očkovací centrum s vysokou kapacitou očkování. Kolik by zde denně bylo možné oočkovat zájemců?

Máme připravenou budovu bývalé ambulance Hemato-onkologické kliniky, kde bude možné naočkovat denně až 1000 osob.

V masivní fázi očkovací akce spoléháte na praktické lékaře? Hlásí se již někteří z nich do center?

Ano, už teď se nám zapojují na naše očkovací stanoviště praktičtí lékaři. Až bude masivní očkování, pak určitě velká část zájemců půjde za nimi ve chvíli, když očkovací látky budou distribuovány přímo jim.

Dá se nyní říci, kde bychom mohli být v proočkovanosti v polovině roku?

Cíl víme. Bude záležet i na mediální kampani, jakým způsobem budou lidé motivováni k očkování.

Očkovat by se měli i mladí lidé

Řada lidí váhá. Mladí říkají, že je to zbytečné. Bylo by podle vás dobré, aby se nechali naočkovat i tito mladí, jinak zcela zdraví lidé?

Určitě. Očkování by mělo jít průřezově přes všechny věkové kategorie.

Uvažuje se v kraji o nějaké přesvědčovací kampani nebo spoléháte na celostátní kampaň? Některé osobnosti, odborníci z řad špičkových lékařů FN se již na veřejnost obrátili. Podporujete tyto aktivity?

Určitě jsem za to ráda. Z mého pohledu je však nejdůležitější celostátní kampaň, tak aby to bylo v jednotlivých krajích sladěno a mělo potřebný efekt. Diskutují o tom nyní hejtmani, koordinátoři očkování na svých schůzkách s Ministerstvem zdravotnictví. V rámci kraje se k tomu jistě přidáme a budeme občany motivovat.