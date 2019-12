Událost se stala v noci v neděli 10. listopadu. Konflikt mezi rodinami přerostl ve vzájemné fyzické napadení. Proti agresorům zakročili přivolaní policisté, agresoři však za podpory dalších členů rodin zaútočili na ně. Policisté i přes utrpěné zranění přivolali další hlídky a celou situaci uklidnili.

Proti úřední osobě

„Za napadení policistů bylo zahájeno trestní stíhání dvou osob pro trestné činy násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Současně byl podán návrh na vzetí do vazby, který však nebyl akceptován. V případě uznání viny hrozí obviněným až trest odnětí svobody v délce šesti let,“ sdělila policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Událost obyvatelé města hojně probírali na sociálních sítích.

„Všechno jsem to viděla na vlastní oči a nestačím se divit, bylo to jak ve špatně natočeném filmu. Sama jsem měla strach i v tom okně. Policajtů mi bylo hrozně líto, protože co oni si k nim dovolili, bylo opravdu hrozné. Měli zavolat majitele bytů, aby viděli na vlastní oči, koho to sem stěhují,“ uvedla na sociální síti Facebook jedna z diskutujících.

Další lidé volají po přítomnosti státní policie v Javorníku. Ve městě sídlilo do roku 2011 obvodní oddělení, pak se ale přestěhovalo do patnáct kilometrů vzdálené Žulové. V prostorách radnice byla zřízena služebna, kam však policisté dojíždí pouze na několik hodin v týdnu. Město si pro zvýšení bezpečnosti obyvatel od poloviny roku 2014 platí bezpečnostní agenturu. Její služby však stojí milion korun ročně a „šerifové“ nemají na rozdíl od mužů zákona žádné zvláštní pravomoci.

Angažovaný poslanec z Jesenicka

Místní samospráva o návrat policie do města velmi stojí. Jednání mezi vedením města a krajským vedením policie se zintenzivnila v letošním roce. Ve věci se angažoval i poslanec z Jesenicka Adam Kalous. „Domnívám se, že by stát měl prostřednictvím Ministerstva vnitra a policie zajistit, aby v Javorníku policejní stanice byla,“ uvedl před několika týdny v interpelaci na ministra vnitra Jana Hamáčka.

Stanice na náměstí

Výsledkem jednání bude na začátku roku 2020 zřízení policejní stanice v Javorníku. Nacházet se bude na náměstí v budově, která patří městu. Ačkoli zde muži zákona nebudou nepřetržitě jako obvodním oddělení, oproti stávajícímu stavu má jít o výrazné zlepšení. „Policisté budou na stanici přítomni každý den,“ informovala mluvčí Neubauerová.