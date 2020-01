„Tohle je opravená část, kterou jsme dodělali loni na podzim,“ otevírá mladý muž dveře přízemní místnosti. Dřevěná podlaha, klenutý strop, domácký dojem dotváří knihovnička, rádio z časů dnešních babiček a fotky zachycující život ve vesnici zhruba ve stejné době.

„Začali jsme možná dva a půl roku zpátky. Původně tu byly místnosti dvě předělené umakartovou příčkou. V podlaze byla houba, musela se celá vykopat. Zprvu jsme neměli jasný záměr, dělali tu kamarádi i lidé, kteří šli zrovna okolo. Před rokem jsme sehnali partu lidí s jasnou vizí vytvořit komunitní centrum. Vyšel nám grant, takže jsme tu od loňského jara intenzivně pracovali každý týden,“ popisuje Tomáš Adamec.

Od podzimu se v Besedě, jak se prostor nazývá, několikrát do měsíce konají přednášky, setkání či tvořivé dílny.

„V Moravičanech je sokolovna, kde se konají přes týden většinou sportovní akce, přes víkend tam bývá kultura. Ten sál je ale hrozně velký. Máme tu i dvě hospody, rádi do nich chodíme, ale chtěli jsme vytvořit nějaký neformální prostor,“ vysvětluje předseda Moravičanského okrašlovacího spolku, jaké má komunitní centrum na vesnici místo.

Na Velký pátek živé křížové cesty

Do povědomí veřejnosti se Tomáš Adamec dostal před pěti lety, kdy s vrstevníky začal organizovat na Velký pátek živé křížové cesty v ulicích Moravičan.

„Na vesnici bývají studenti rozježdění, domů se vrací na víkendy jednou za čtrnáct dní. Byla to i stmelovací akce, chtěli jsme udělat něco netradičního. Hru s velikonoční tematikou jsme spojili s klapáním, klapat se tu chodilo po generace. Je to jedna z příjemných akcí, které jsme tu udělali,“ vzpomíná.

Nechejme na návsi žulové kostky

Naopak ne úplně jednoduché bylo pro Tomáše Adamce dění okolo místní návsi. Před několika lety zjistil, že se chystá její velká rekonstrukce. Spolu s obdobně smýšlejícími obyvateli Moravičan vytvořili iniciativu s cílem zachovat prostoru jeho tradiční ráz. Symbolem těchto snah se stala dlážděná žulová cesta, kterou měl nahradit asfaltový povrch.

„Hlavní myšlenkou bylo otevřít diskusi nad podobou návsi, což se myslím povedlo. Své udělaly sociální sítě, proběhla setkání pracovních skupin i veřejnosti. Hodně jsme pracovali se zastupitelstvem, dost jsme do sebe naráželi. Nebylo to úplně příjemné, protože ten projekt už běží, zjistilo se, že řada věcí už měnit nejde, protože už je na to pozdě,“ popisuje současný stav Tomáš Adamec.

Obnova farní zahrady

Zatím poslední iniciativou, do níž je zapojený, je záměr obnovy farní zahrady. Snahám rozdělit jedenapůlhektarový pozemek mezi nádražím a řekou Třebůvkou na stavební parcely řekli moravičanští farníci ne, stejně tak nápadu přetvořit prostor na park. Zároveň však není v silách stodvacetičlenného společenství věřících se o rozlehlý areál starat. Na zdejší faře žádný kněz už tři desetiletí nežije, a tak plochy leží víceméně ladem.

„Jako spolek jsme přišli před Vánoci s plánem, že vysadíme nové stromy, nemocné odstraníme. Kolegové ze spolku jsou zahradníci, zajímají se o permakulturu. Chtějí ukázat veřejnosti, že zahrady se dají budovat i jinak, než jen vysadit anglický trávník a jezdit po něm sekačkou tam a zpět,“ ukazuje mladík v černém kabátě po rozlehlé ploše.

Už letos by mělo na zahradě přibýt pět stovek keřů. V budoucnu zde má vzniknout výukový altán pro školní děti, plány počítají s travnatým hřištěm, květnatou loukou nebo zahradní kaplí vytvarovanou z živých stromů. Romantické místo jako stvořené pro svatební obřady.

„S farností jsme se domluvili, nájem klapl. Jim odpadne starost, zároveň zahrady zůstanou v jejím majetku a my je zhodnotíme. Máme v plánu o ně pečovat patnáct až dvacet let. Je to závazek, ale kolegové ze spolku jsou už ve vesnici usazeni,“ dodává muž, který toho ve svých dvaceti letech má na poli veřejné angažovanosti ve srovnání s vrstevníky opravdu hodně.

Studium politického marketingu

Zájem o veřejné dění jej nasměroval i k vysoké škole. Prvním rokem studuje na Univerzitě Palackého politický marketing.

„Tato témata mě hodně zajímají. Volba studia vyšla z dobrovolnických aktivit, které jsme tu zahájili. Chtěl jsem se v tom posunout dál,“říká čerstvý držitel ocenění Laskavec. To uděluje Nadace Karla Janečka lidem, kteří ve svém okolí dělají dobré skutky.

Zastupitelem?

Nebylo by pro Tomáše Adamce dalším logickým krokem promlouvat do veřejného života z pozice obecního zastupitele?

„Nad kandidaturou jsem přemýšlel. Pokud chce člověk něco změnit a v současných zastupitelích nenachází dostatečnou podporu, je třeba se zamyslet, jestli by v zastupitelstvu někdo z nás neměl mít zástupce, který by se snažil náš spolek nebo aktivity podporovat víc,“ uvažuje.

V tuto chvíli si není jistý, zda by na budoucí kandidátce figuroval osobně.

„Studuji a zároveň pracuji a nejsem tu ještě natrvalo zakotvený. Ale rád bych se alespoň podílel na vytvoření nějakého týmu,“ uzavírá rodák z Moravičan.