Mnoho lidí v České republice se tím, že prodělali COVID-19 spíše tají. Co si o tom myslíte?

Se strachem lidí jsem se u nás také setkala. Ve chvíli, kdy nákaza v Evropě vypukla, jsem byla právě v Londýně, kde pracuji a studuji. Když jsem si porovnala informace o postupu proti nákaze ve Velké Británii a v Česku, rozhodla jsem se přicestovat domů. Jevilo se mi to jako bezpečnější. Když jsem o koronaviru mluvila v Británii, lidé si mysleli, že panikařím. Jejich pohled na věc byl poněkud lehkovážný oproti tomu, jaká opatření se zaváděla u nás.

Jak jste zjistila, že máte koronavirus?

Paradoxem je, že jsem se nakazila už v Londýně. Myslela jsem si ale, že je to jen angína. Pak jsme měli možnost na výzvu české ambasády odcestovat domů. Byla jsem čtrnáct dní v karanténě, pak šla na test a výsledek byl pozitivní.

Jaké se nemoc projevila u vás?

Měla jsem mnohé z popisovaných příznaků. Ztrátu chuti a čichu a k tomu cítila velkou únavu. Jediné, co jsem chtěla, bylo nějak přežít další den. Nemoc u mě trvala 45 dní, až po této poměrně dlouhé době byly testy negativní. Doma jsem v podstatě jenom ležela a čekala, až to mé tělo zvládne. Karanténu jsem dodržovala velmi přísně až do druhého negativního testu. Jsem moc ráda, že se nemoc nepřenesla na žádného dalšího člena rodiny ani nikoho jiného z mého okolí.

Proč jste se rozhodla stát se dárkyní krevní plazmy?

Je to pro mě jediná možnost, jak mohu v této nelehké situaci někomu pomoci. A také jsem opravdu zvědavá, jak to s mými protilátkami je, zda si je můj organizmus vytvořil a zda je jich dostatek.

Evropa i Česká republika se pozvolna vrací k životu po epidemii koronaviru. Počty nově nakažených v Evropě klesají, velká část expertů ale očekává, že nákaza může na podzim opět udeřit. Zdravotnický výzkum celého světa v současné době pracuje na vývoji léků a vakcíny proti novému typu koronaviru. Jednou ze správných cest se zdá být využití plazmy lidí, kteří Covid-19 prodělali a vytvořili si v krvi protilátky. Tato plazma pak může v budoucnosti pomoci lidem, jejichž organizmus by si s nemocí sám neporadil. Dárce plazmy, kteří se úspěšně vyléčili z nemoci Covid–19, hledá také Nemocnice Šumperk. Začali se jí ozývat první zájemci a Eliška Tichá byla mezi nimi.