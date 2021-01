Starostka Zdeňka Blišťanová byla podle svých slov na konci loňského roku oslovena, zda by se nechala očkovat a její vakcinace mohla být následně využita pro propagaci očkování.

„Cílem by bylo ukázat spoluobčanům, že je vakcína neškodná a nemají se čeho bát. S tím jsem samozřejmě souhlasila a 1. ledna jsem se dostavila na výzvu k očkování. Myslím si, že očkování nám pomůže vrátit se k normálnímu životu, který nám všem tolik chybí,“ uvedla s tím, že propagace očkování byla v koordinaci s místní nemocnicí plánována na dobu, kdy bude vakcína dostupná pro všechny obyvatele.

Po třech týdnech od očkování začali věc řešit někteří zastupitelé a ve čtvrtek 21. ledna se celá záležitost dostala prostřednictvím sociálních sítí na veřejnost.

Například hnutí ANO, které je v jesenickém zastupitelstvu v opozici, kritizuje, že starostka byla očkována dříve než personál ve zdravotnictví, sociálních službách či senioři. V souvislosti s jednáním starostky o morálním selhání a rezignaci.

„V zastupitelstvu města má starostka většinu, avšak tohle by neměla být zodpovědnost ostatních, ale jen její vlastní,“ uvádí.

Více případů

Případů, kdy byli očkováni lidé dříve, než by na ně podle vládní strategie měla přijít řada, se v Česku objevilo několik. V souvislosti s jedním z nich rezignoval například ředitel Státního zdravotního ústavu. Kvůli přednostnímu účkování se řeší možná i rezignace ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka.

Politolog k věci

Politolog působící na Masarykově univerzitě v Brně a expert na komunální politiku Stanislav Balík nicméně nepovažuje samotné očkování za důvod k rezignaci. Za podmínky, že si sama starostka nevynucovala přednostní očkování z titulu své funkce.

„Nelíbí se mi ani hon na šéfa VZP, který udělal totéž, co ministr zdravotnictví a premiér. Trošku něco jiného je případ šéfa Státního zdravotního ústavu,“ uvedl.

„Navíc musíme vše posuzovat i z časového hlediska. Na Nový rok nikdo přesně nevěděl, jak bude vše selhávat a že nebude dostatek vakcín ani pro zdravotní personál,“ doplnil.

Nechtěla jsem se domoci přednostního očkování

Na to poukazuje i starostka Blišťanová.

„Své rozhodnutí jsem učinila před tím, než vláda zveřejnila registr očkovaných, pravidla pro očkování a očkovací strategii. Nebrala jsem to jako protekci, jednala jsem pouze dle pokynů lékaře, který mě k očkování vyzval. Nešlo tedy o mou snahu domoci se přednostně očkování, ale o pomoc s propagací očkování. Nakonec se strategie pro očkování změnila. Bylo to několik dní po tom, co jsem ho absolvovala,“ uvedla.

Propagační očkování starostů není součástí širší kampaně. Alespoň to naznačuje informace od toho zábřežského, Františka Johna.

„Z propagačních důvodů mi nikdo očkování nenabízel. Ani nevím, jak bych se k vakcíně dostal. A přiznávám, že jsem jen doufal, že mi tuto věc nikdo nebízet nebude a nebude mě do toho nutit. Je to dvousečné,“ řekl.

Deník je informován o minimálně jednom dalším případu, kdy byla člověku mimo pořadí nabídnuta vakcína. Věc se měla stát v Moravskoslezském kraji. Mělo jít o vakcínu, která na konci daného dne zbyla nespotřebovaná. Bylo třeba ji využít, jinak by prošla a zdravotníci by ji museli vyhodit. Oslovený člověk nakonec očkování odmítl, protože se obával o svou pověst.

Nemocnice: Cílem bylo vyočkovat všechny dávky

Podobným způsobem se podle stanoviska jesenické nemocnice k vakcinaci dostala i jesenická starostka.

„S vědomím, že nemocnice má dostatek vakcín pro své zdravotníky, se nemocnice rozhodla upotřebit nevyužité očkovací dávky odhlášených zaměstnanců (například z důvodu zdravotní indispozice) pro další očkování. Cílem bylo vyočkovat všechny dávky tak, aby celá dodávka byla využita beze zbytku,“ uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Starostka podle svých slov o své vakcinaci informovala řadu lidí ve svém okolí. „Neměla jsem co skrývat. Mrzí mě, jak to celé dopadlo, protože na začátku byl dobrý úmysl,“ uzavřela.