Milan Doubravský se na pět dní proměnil v uchazeče o práci Jardu Zedníka. S televizním štábem pod legendou natáčení dokumentu o nezaměstnanosti prošel dělnické pozice ve firmě, kterou vede.

„Reakce jsou vesměs pozitivní. Já se na ně ale raději ani nedívám,“ usmál se po vysílání dokumentu muž, který se v Eko servisu na post ředitele vypracoval z pozice skladníka.

„Před rokem a půl jsem se rozhodl do toho jít. Bylo to náročné, pomalu bych z toho utekl, ale když už se člověk na něco dá, má to dotáhnout do konce. Měl jsem z toho smíšené pocity. Člověk si pak uvědomí, že to není dokument, ale reality show. Z reality se udělá show a pak jsou určité věci pojmuty trošku jinak. Ale od toho asi reality show je,“ uvažuje Milan Doubravský.

Na vlastní kůži

Ve firmě, kterou vede, se na jeden den stal uklízečem na bazénu, poté popelářem, pracovníkem na třídicí lince, sociálním pracovníkem a ošetřovatelem v psím útulku. Na poslední „štaci“ musel překonat strach z velkých psů. Proč se do pořadu rozhodl jít?

„Mohl jsem se dostat blíže k zaměstnancům, zjistit jejich potřeby, postřehy a poznat jejich osobní příběhy. Uklizené a čisté město, fungující bazén či sociální služby bereme mnohdy jako samozřejmost, za kterou se však skrývá velké množství práce. Doufal jsem, že se mi podaří zviditelnit práci desítek našich zaměstnanců. Chtěl jsem si na vlastní kůži vyzkoušet práci řadových zaměstnanců. Každý vedoucí by si měl vyzkoušet práci svých podřízených, aby věděl, co skutečně obnáší,“ vysvětlil.

Během natáčení měl možnost poznat problémy, se kterými se jeho podřízení potýkají. Ať už nevyhovující zázemí pro pracovníky v Separexu, protékající střecha v psím útulku nebo nutnost pracovat s dezinfekcí na bazénu v ochranné masce. Za rok a půl, který od natáčení uplynul, se řada věcí změnila.

Děkuji všem

„Téměř všechno, co jsem v pořadu slíbil, je hotovo. Jen s lístky na popelnice čekáme na spuštění projektu Zábřežsko třídí,“ poznamenal jednatel Eko servisu.

„V show jsem byl vypíchnutý já jako člověk, který vše zařídí a zmenežuje, a pak několik řadových zaměstnanců, kteří se natáčení účastnili. Především bych ale chtěl poděkovat všem zaměstnancům i vedoucím středisek. To, kde firma nyní je, je jejich zásluhou,“ uzavřel Milan Doubravský.