Vápenská škola by se měla rozšířit o půdní vestavbu.

„Do konce měsíce čekám, jestli nám vyjde dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Vestavbu ale musíme udělat tak nebo tak. Dětí máme letos tolik, že se nám do školy ani nevejdou. I knihovnu jsme museli vystěhovat, aby tam mohla být učebna,“ řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.

Ve vestavbě by se měly nacházet zejména odborné učebny, například přírodopisu nebo výtvarné výchovy. Potřebu nových prostor ilustrují čísla. Zatímco před pár lety měla škola jen něco přes stovku žáků, dnes je to 206. A od září by mělo přibýt další třída, což čítá dvacet dětí.

Montessori - důvod proč přibývá žáků

Důvod, proč na vápenské základce přibývá žáků, se jmenuje Montessori. Vedle klasického vzdělávacího systému se část žáků učí od roku 2016 podle zásad montessori pedagogiky. Děti v Montessori třídách dnes tvoří přes dvě pětiny žáků školy.

„Počítám s tím, že až dojdou do devítky, tak se to vyrovná. Sedmý a osmý ročník je slabý, tak to bude půl na půl,“ odhaduje ředitel Základní školy Vápenná Zdeněk Hořava.

Vesnická základka ale nenabyla jen o děti, které se učí Montessori metodami.

„Montessori školu celkově zviditelnilo. Děti z okolí k nám dojíždí i do klasických tříd. Třeba ze spádové oblasti Žulové nebo Javorníka,“ popisuje ředitel Hořava.

V těchto dnech běží do prvního ročníku vápenské základní školy zápis. Vzhledem k epidemické situaci distanční formou. Nové školáky, respektive jejich rodiče, láká i rozměrný poutač u hlavní silnice z Jeseníku na Javorník.

„Já jsem takový maximalista, nemám kam dát děti a dávám billboardy k silnici,“ směje se Zdeněk Hořava. „Ale je to užitečné zvlášť v době koronakrize, kdy se všechno řeší přes internet. Kolem toho billboardu navíc jezdí rodiče ze širokého okolí, tak ať se ví, že tady zápis máme,“ dodává vážněji.