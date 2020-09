Zvěřinu nabízí trojice velkých správců lesů v kraji: Lesy ČR, Vojenské lesy a statky a Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.

„Že je maso ze zvěře ulovené ve volné přírodě nedostupné a drahé, je mýtus. Dodáme lidem z lesa na stůl maso v bio kvalitě, s jasným původem a cenou srovnatelnou s produkcí masa hospodářských zvířat,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Arcibiskupské lesy k nabídce zvěře motivuje snaha snížit počty zvířat, které škodí mladým sazenicím, ale například i pokles poptávky po zvěřině ze strany restaurací v souvislosti s koronakrizí.

Nabídkou zvěřiny, ale třeba i palivového dříví se chce společnost přiblížit lidem v regionech, kde pečuje o svěřené církevní porosty.

„V historickém kontextu je církevní správa lesů neodmyslitelně spjata s regionem. Našim cílem je obnovit užší propojení s lidmi v regionu a nabídnout jim produkty přímo z lesa, u kterého žijí,“ vysvětlil jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petr Skočdopole.

Odkud je maso k mání?

Maso ze státních lesů je dostupné na lesní správě v Jeseníku, z vojenských pak v okolí Lipníku nad Bečvou a Prostějova. Arcibiskupské lesy nabízí zvěřinu na všech svých polesích, v Olomouckém kraji se jedná o Mírov, Rejvíz, Domašov a Vápennou.

Zvěřinu lesníci prodávají v celých kusech v kůži, vyvrženou, vypláchnutou a zachlazenou. Zajistit rozbourání si tak lidé musí sami. „Není to ale nic složitého, co by lidé nezvládli,“ poznamenává mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Dagmar Málková.

Více za jelena, méně za divočáka

Lesníci nabízí různé druhy zvěře. Sortiment i cena se liší podle místa nebo prodejce. Obecně lidé zaplatí větší sumu za srnce či jeleny, nejméně pak za divočáky. Kilogram malého prasete je k mání už za dvacetikorunu.

„Zvěřinu si lidé mohou vyzvednout prakticky ihned po odlovu s jistotou, že se jedná o čerstvou a vysoce kvalitní potravinu. Zájemcům nabízíme profesionálně zachlazené celé kusy v kůži bez hlavy a běhů. Rádi bychom docílili toho, aby se zvěřina opět stala součástí běžného jídelníčku, a nejen luxusní delikatesou v drahé restauraci,“ doplnil Petr Skočdopole.

Je zdravotně nezávadné

Mluvčí arcibiskupských lesů upřesnila, že zvěř po odstřelu prohlédne pracovník s příslušným oprávněním. Zkoumá, zda je kus po zdravotní stránce v pořádku. Divočáci projdou veterinární prohlídkou na trychinelózu. Odběratel pak spolu se zvěří obdrží potvrzení o jejím původu.

„Lidem můžeme garantovat, že maso je zdravotně nezávadné,“ dodala Dagmar Málková.

Pokud člověk nemá příbuzného či známého myslivce, maso z lesních zvířat nebývá běžně dostupné. Spotřeba zvěřiny je v tuzemsku v porovnání s jinými evropskými státy mimořádně nízká. Zatímco průměrný Čech za rok zkonzumuje přes osmdesát kilogramů masa hospodářských zvířat, zvěřiny jen asi kilogram.

Maso ze zvěřiny má přitom řadu předností. Je chutné, zdravé a dietní. Obsahuje velké množství vitamínů A a B, nenasycených mastných kyselin a minerálních látek, jako jsou vápník, železo nebo fosfor. Má také vysoký podíl bílkovin. Volně žijící zvěř navíc svědčí možnost volného pohybu a výběru potravy.