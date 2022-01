„Bylo to pro nás překvapení. Dalo se to ale odhadovat už z toho, když jsme se přišli na kluziště podívat, bylo tam velké množství lidí. Až takové, že to mnohdy bránilo si bruslení užít,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Na velkém množství návštěvníků měl vliv fakt, že část prosince byly vánoční prázdniny, během kterých měli obyvatelé Jeseníku volno a přijela i řada turistů. A především skutečnost, že v prosinci měli lidé vstup zdarma.

Prosincový zkušební provoz měl sloužit k odstranění prvotních nedostatků. „Určitě budeme řešit sítě. Podle projektu byly jen ze strany od vstupu, ale ukázalo se, že z bezpečnostního hlediska je bude nutné dodat i za druhou branku. Vyskytl se také problém, kdy přestal pracovat kompresor, ale firma okamžitě přijela a opravila to. Objevily se i drobnosti, občas bylo na ledě mokro, ale všichni se učí za provozu a mělo by to být lepší,“ poznamenala starostka Blišťanová.

Půl milionu to stát každý měsíc nebude

První měsíc provozu kluziště vyšel na téměř půl milionu korun. V této sumě jsou započítané mzdy obslužného personálu nebo náklady na rolbu, naopak v ní nejsou zahrnuty náklady na elektřinu nutnou k umělému chlazení.

„Náklady v prosinci byly zatíženy jednorázovými výdaji. Jsou do nich zahrnuty i věci, které souvisely se zprovozněním kluziště. Ať už to bylo vybavení buněk, pořízení bruslí, lavic do převlékáren, pokladna, hardware, licence, webové stránky. Provoz kluziště každý měsíc stát město půl milionu korun nebude,“ upřesnil ředitel Technických služeb Jeseník, které provoz kluziště zajišťují, Patrik Tomáš Pavlíček.

Za hodinu a půl bruslení dospělý a větší děti zaplatí sedmdesát korun, děti do 130 centimetrů platí třicet korun. Vypůjčení páru bruslí stojí padesátikorunu. Veřejnému bruslení je kluziště v pracovní dny vyhrazeno v blocích od 14 a 16 hodin, od 18 hodin je možné si kluziště pronajmout komerčně. Dopolední bloky jsou určeny školám nebo komerčním pronájmům. O víkendech je první blok od 9 hodin vyhrazený pro bruslení dětí s hokejkami, bloky od 11, 14 a 16 hodin jsou pro veřejnost. Pokud si kluziště nikdo nepronajme, mohou si lidé zabruslit i od 18 hodin.