Na dveřích pediatrie v Javorníku visí oznámení, že zdejší ambulance k 31. prosinci končí. Lékař totiž odchází do Jeseníku, kde přebírá ordinaci po končící doktorce.

„Majitel ordinace se snaží spolu s městem Javorník najít náhradu, ale zatím se nedaří. Pokud se do konce roku nenajde nový lékař, bude ambulance 31. 12. 2023 uzavřena,“ stojí na papíru s pokyny, jak mají rodiče postupovat.

„Já už to vím delší dobu. Je škoda, že tu pan doktor končí, byli jsme spokojeni. Musíme se přehlásit jinam. Zkusíme se přehlásit do Žulové, je pro nás schůdnější i co se týká cesty v zimě. Vidnava je horší,“ řekla Lucie Tylová, matka dvou dětí ve věku čtyři a čtrnáct let.

Z odchodu lékaře má těžkou hlavu starostka Javorníku Irena Karešová. „Že pan doktor přebírá praxi po lékařce v Jeseníku znamená, že přebírá i její pacienty. Naše z nějaké části, ale většina zůstane bezprizorní a musí si zkusit najít jiného pediatra. Paní doktorka z Žulová má údajně plno. Další pediatr je ve Vidnavě, tam je ale složitější doprava pro lidi, kteří nemají automobil. Další lékař je až v Jeseníku, kde je ale také málo pediatrů a hodně dětí. Vzniká velký přetlak. A do Jeseníku je to strašně daleko s malým dítětem, které je nemocné,“ popsala situaci starostka.

Javorničtí mohou novému pediatrovi nabídnout vybavenou ordinaci a případně další benefity. „Zahájili jsme kolečko, odbor zdravotnictví na krajském úřadu, psala jsem na VZP, máme domluvenou schůzku, uvidíme, jak to dopadne. Nastartovali jsme inzerci do lékařských časopisů, na lékařské fakulty, webové stránky, kde jen můžeme. Uvidíme, jak to dopadne. Pro nás je to katastrofa,“ zhodnotila situaci starostka Karešová.

Podle jejích slov budou rodiče bez možnosti vlastní dopravy, jejichž děti zůstanou po konci roku bezprizorní, nuceni využívat rychlou záchrannou službu. „Budou ji de facto blokovat. Jsme v hospodářsky a sociálně vyloučeném území, lidé tu nemají velké příjmy a ne všichni mají možnost vlastní dopravy. Pokud bude dítěti moc špatně, budou volat rychlou záchrannou službu, kterou v Javorníku máme. To bude jediná šance pro děti, na které nezbyde místo u pediatra,“ konstatovala starostka Karešová.