Zájemce, kteří vyplní jednoduchý formulář, tým propojí s koordinátory organizujícími pomoc v jednotlivých obcích. Do databáze má přístup i policie, registrace zároveň slouží pro vstup do regionu. „Díky registraci máme přehled, kolik kde pomáhá lidí,“ dodal Rostislav Brokeš.

„Původně jsme chtěli jít s klukama házet lopatou. Pak nás poprosili, jestli můžeme udělat skupinku, do které budeme v Jeseníku přibírat další lidi, kteří se hlásili s nabídkou pomoci. Následně jsme do Jeseníku přijímali lidi z celé republiky a zřídili jsme si v hale dobrovolnické centrum. Iniciativa Dobrovolníci Jesenicko vznikla proto, že na celém ORP nikdo dobrovolníky nekoordinoval,“ popsal.

Koordinaci dobrovolníků na Jesenicku se se svým týmem věnuje Rostislav Brokeš. Na webu dobrovolnicijesenicko.cz vytvořil jednoduchý formulář, kde se mohou dobrovolníci hlásit. Následně jsou směřování do jednotlivých obcí.

3. Jede na místo bez jakékoli předchozí domluvy. Těmto skupinám Olomoucký kraj doporučuje přijet do Dobrovolnického centra v Jeseníku v ulici Za Podjezdem, kde jim bude přidělena lokace.

Na rozdíl od uplynulého víkendu nebude pro vstup na Jesenicko pro dobrovolníky nezbytná předchozí registrace. Protože je však přístup do regionu stále třeba usměrňovat, na checkpointech i nadále zůstanou policejní hlídky.

„Situace se v postižených obcích za tento týden změnila, komunikace jsou bezpečnější, hasiči z nich postupně odváží hromady odpadu, suti a poškozených věcí z vytopených domácností, v obcích vznikají volné parkovací plochy. Odstraněny byly nebezpečné stavby, které by mohly občany ohrozit,“ popsal ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karel Kolařík.

Minulou sobotu mohla do regionu přijet zhruba tisícovka dobrovolníků. Někteří lidé se však registrovali duplicitně u více neziskových organizací nebo se do systému z obav z policejních kontrol registrovali i ti, kteří jeli pomáhat svým rodinám.

Podle starosty Mikulovic Romana Šťastného byla situace ohledně dobrovolníků minulý víkend víceméně v pořádku.

„Samozřejmě zkoordinovat takové množství lidí nebylo jednoduché. Ani nedovedu říct kolik lidí tu bylo. Kolem dvou set padesáti dobrovolných hasičů, dobrovolníků myslím tři sta. Plus další lidé přijeli rodinám pomáhat soukromě,“ odhadl.

Škody se v obci odklízet daří, situace je ale složitá. „Co se týče hlavních komunikací a příkopů, to myslím bude do konce týdne hotovo. Co lidé potřebovali vynést z domů, je vyneseno. Teď nastane ta složitější část práce, kdy se budou muset uklízet zahrady a venkovní prostory,“ řekl.

Starosta České Vsi Petr Mudra uvedl, že registrace dobrovolníků o minulém víkendu částečně selhala. Do České Vsi přijelo o minulém víkendu dobrovolníků podstatně méně, než obec počítala.

„Strašně moc se jich sem nedostalo. Někteří dostali strach, že pojedou přes celou republiku a nedostanou se sem. Chystali jsme kapacity na parkování, ubytování, na začátku obce jsme měli dodávky s lopatami, vodou, mapami, že to dobrovolníkům rozdáme a řekneme, kam mohou jít pomáhat. Přijela jich možná desetina, než jsme předpokládali,“ řekl.

Podle jeho slov už byla přijata opatření k nápravě. „Dobrovolníci chodí průběžně. Bez nich bychom se neobešli,“ dodal s tím, že práce pro dobrovolníky je rozhodně dost.