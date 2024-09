Značně poničené jsou na Jesenicku obě silnice první třídy. „Šedesátka“ konkrétně v úseku mezi Pomezím a Vápennou.

„Silnici I/60 jsme schopni pomocí provizorních opatření v krátké době zprovoznit alespoň pro zásobování a IZS už možná během tohoto týdne. Zpevníme provizorně podloží, zhutníme to kamenivem a přikryjeme vrstvou asfaltu, aby to fungovalo. Nebude to samozřejmě žádný komfort, ale jde o to zprovoznit ji,“ řekl v úterý 17. září generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Na silnici I/44 ve směr na Mikulovice je situace opravdu dramatická. Mezi Českou Vsí a Mikulovicemi voda odplavila značné stovky metrů této komunikace a ta v některých úsecích prakticky neexistuje. Ředitelství silnic a dálnic bude hledat taková technická řešení, aby ji aspoň provizorně dokázalo zprovoznit.

„Naším cílem je všechny komunikace zprovoznit v co nejkratším možném termínu. Stoprocentně se k nim vrátíme příští rok. V úsecích mezi Jeseníky a Mikulovicemi budeme muset postavit kompletně novou silnici I/44 včetně opěrných zdí,“ dodal Radek Mátl.

Zástupci ŘSD nyní vyráží do terénu se statiky, kteří musí prohlédnout veškeré mosty zasažené povodněmi. „Již dnes víme, že most v Opavě na silnici I/46 je v takovém stavu, že na něj nemůžeme pustit provoz. Víme, že ho budeme muset zdemolovat a postavit nový. Pro dopravu tam bude třeba využít mostní provizorium,“ dodal Radek Mátl.